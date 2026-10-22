מבזקים נוספים
שידור חי דרמטי: העיתונאי קפץ למים - והציל נהג מטביעה ברגע האחרון
כתב הטלוויזיה האוסטרלי וויל מארי שידר הצפות בצפון בריסביין, כאשר רכב שטח נתקע לפתע במים ושקע במהירות | העיתונאי ואזרח נוסף שחו לעבר הרכב וחילצו את הנהג רגעים לפני שנעלם מתחת למים | הצלה דרמטית בשידור חי (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00אריאל שרפר
ברגע האחרון: ה-AI חשף מתקפה קרובה - ועשרות אתרי ממשלה הוחשכו
הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם)כיכר השבת
אימה וכאוס במשך שעות: "התבצרנו בבית עם התינוק" | העדויות המצמררות מהפרעות בצרפת
איומים על אם צעירה, משפחות שנאלצו לעזוב את בתיהן, בית מרקחת שנבזז ובעלי עסקים שראו את מפעל חייהם נהרס: העדויות מההתפרעויות ב-17 באוקטובר חושפות את הפחד וההרס שחוו אזרחים צרפתים | "לא נותרו לי דמעות", סיפרה רוקחת פריזאית יהודייה לאחר שגילתה את ממדי הנזק לעסק שלה | העדויות המצמררות מצרפת (מגזין)ישראל גראדווהל
מאחורי המצור על איראן: מהלך ההכרעה של ישראל ומאזן האימה
פקיסטן וקטאר מציעות מתווה פשרה בין וושינגטון לטהרן • איראן דורשת שבעה תנאים קשיחים מארה"ב • בנתיים, הלחץ על משטר האייתוללות מערב מדינות נוספות באיזור והסבירות לחזרה להסלמה "גבוהה מאוד" | ניתוח עומק רחב של הארכיטקטורה הביטחונית החדשה (גיאופוליטיקה)יהודה גליקמן
"משב"ק אחד לכל גדול": מה גורם לאנשים לרצות להיראות בתמונה מאחורי רבנים?
עונת הבחירות מספקת שלל כנסים ואסיפות ברחבי הארץ בראשות גדולי ומנהיגי הדור, אלא שבשונה מתמיד לא נעסוק ביושבים על הבמה - אלא במה שמתרחש מאחוריהם | דחיפות, מריבות ומאבקים על מקום העמידה, ומאחורי איזה רב | מה שמעלה את השאלה - למה? מה העניין להידחף לעמוד מאחורי הרבנים? יצאנו לבדוק (חרדים)משה בירנבוים
איך השירים שלו עדיין פופולאריים? הלקח הנוקב שלמדתי מחייו של ר' שלמה קרליבך | מחשבות
קולמוסים רבים נשתברו כדי להבין את התופעה הפלאית בה שיריו של רבי שלמה קרליבך ז"ל זכו למעמד מיוחד - גם 32 שנה לאחר פטירתו | בחגים ובשבתות, בחופות ובחתונות ובכל פעם שיהודים מתכנסים לשיר - יהיו שם גם משיריו | התופעה המיוחדת הזו לימדה אותי מסר עמוק ומטלטל לחיים האישיים של כל אחד ואחת (מגזין)משה בירנבוים
אחרי הנענע, מה קורה עם השמיר? צפו בבדיקה המבהילה של מומחה הכשרות
צמח השמיר, או בשמו "שֶׁבֶת רֵיחָנִי", נפוץ במגוון סלטים המפארים את שולחן השבת או השמחה. עליו המיובשים משמשים אף כתבלין • מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן, חושף בסרטון חדש ומיוחד, מה הוא גילה בבדיקה שערך בצמח השמיר שקיבל מחו"ל בו הוא מצא למעלה מ-200 חרקים! • צפו בסרטון והמלא ותופתעו... (מעניין)חזקי שטרן