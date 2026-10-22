הכתבה הזו נכתבה בעקבות פניות שלכם - הקוראים הנכבדים שביקשתם שנסקר את העיר מעלות תרשיחא. לא היה לי שום מידע או הכרות מוקדמת עם העיר, כן זכרתי שחבר סיפר לי שעבר לגור במעלות ומאוד מרוצה. אז לא התמהמהתי, התנעתי את האוטו ונסעתי, יש לציין שזה יותר קרוב ממה שחשבתי - רק 40 דקות מדלת לדלת. אבל לפני שנקדים את המאוחר בואו ניתן קצת רקע.

המעברה הציורית שהפכה לעיר

מעלות תרשיחא הוקמה בקום המדינה כמעברה, ובעצם היה זה מספר מקומות נפרדים שאוחדו עם הזמן לעיר אחת, בשנת 1995 הוכרזה רשמית כעיר, וכיום מתגוררים בה כ-24,000 תושבים.

העיר ממוקמת בגליל המערבי כ-20 קילומטרים מזרחית לנהריה וכ-15 קילומטרים צפונית לכרמיאל, בגובה של כ-600 מטרים מעל פני הים. כשמגיעים לשם מבינים מה זה אוויר הרים אמיתי, יערות מסביב, ונוף שאפשר לשבת ולהסתכל עליו שעות. ואגם מונפורט - מאגר מים מלאכותי שהפך לאחד הסמלים היפים ביותר של הצפון, ועליו אכתוב בהמשך.

העיר נמצאת בהתפתחות מתמדת עם תקציבי ממשלה רבים, רק בקיץ האחרון החליפה העירייה את סמל העיריה כחלק ממיתוג חדש וצעיר לעיר.

הקהילה החרדית - איך הכול התחיל

שהתחלתי את הברורים על המקום הפנו אותי ישר לישיבה שנמצאת בעיר והדבר המפתיע היה שגליתי ששתי ראשי הישיבה למדו איתי בעבר בישיבה. אז פניתי לראשי הישיבה, הרב יצחק אופן והרב מאיר גרוס, ושאלתי ישירות: למה בכלל הגעתם לכאן?

הרב מאיר גרוס מספר שבעיר פעלה קבוצה של קרן וולפסון בתחום הקירוב, וכאברך מקרית ספר שרצה לתת לאחרים ולהרגיש יותר משמעותי ועם סיפוק תוך כדי מגורים זולים יותר ומלגה מכובדת, הוא עבר למקום והחל להתעסק בתחום הקירוב.

ואז הגיעה הקורונה, חלק מהיכלי הישיבות לא נפתחו כסדרם, וכמה בני משפחה שהיו ללא ישיבה מסודרת הציעו לבוא אליו לצפון הרחוק והרגוע ולנהל סדר יום כמו ישיבה.

הרב מאיר לקח על עצמו את הפרויקט וארגן להם מקום לינה וארוחות ולא דמיין שזה יהיה הקמתה של ישיבה חדשה בישראל, וככה נפתחה לה ישיבה מיוחדת ורגועה עם עשרות בחורים שבוחרים לשבת ללמוד ולגדול מתוך אווירה שקטה.

אני חייב לספר בנימה אישית: השבוע נסעתי לעיר כדי לדבר עם תושבים ומתווכים, כמו שתמיד אני עושה כדי לתת לכם את הסקירה הכי אמיתית ומדויקת. אבל מה שקרה למעשה הוא שרוב הזמן התעכבתי בישיבה - פשוט לא הייתי מסוגל לעזוב.

ואני אשתף אתכם במה שראיתי: פגשתי ישיבה של בחורים שיודעים מה הם רוצים מעצמם, שמגיעים לישיבה כדי לגדול ולפרוח, וכמו שאמר לי אחד הבחורים "אם הייתי מחפש רק מקום להיות בו, לא הייתי נוסע כל פעם שלוש שעות מקרית ספר לישיבה בצפון הארץ", מדובר בישיבה עם מספר מצומצם של בחורים, שמקבלים בה יחס אישי ופרטני, ואת כל הפלטפורמה לגדול בלי הרעש וההסחות של העיר הגדולה.

כמובן ששאלתי את הבחורים אם היו רוצים להמשיך אחרי החתונה לגור בעיר למרות שזה רחוק מההורים, כמעט כולם ענו בפה אחד עד כמה שזה תלוי בנו, בוודאי, כמובן שנצטרך לקבל את האישור והרצון של הצד השני.

בשיחה שלי עם ראש הישיבה הוא מספר בהתרגשות רבה על הדרך שבה נפתחה הישיבה, על הסיפוק לראות בחור מתחתן, ועל בוגרים שבוחרים להישאר ולגור בעיר.

אבל הבשורה המעניינת ביותר שראש הישיבה משתף אותי בה היא שהישיבה עוברת מקום. כרגע היא שוכרת וילה בשכונה נפרדת מהעיר, אך התקבל מבנה שבו תוכל הישיבה לשכון ללא עלות.

מעבר לחיסכון בדמי השכירות, הבשורה המשמעותית באמת היא שהמקום החדש קרוב הרבה יותר לאזור מגורי האברכים, כך שיהיה אפשר לבוא לישיבה מדי שבת, ואף לקיים בה מניינים שבתיים גם בבין הזמנים ובחגים, מה שיתן דחיפה גדולה מאוד לקהילה הליטאית המקומית.