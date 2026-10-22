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מבזקנדל"ן במגזין

מתכוננים לחתונות, שוכחים לחיות // יעקב רייניץ

צריך לפעול, ללמוד, לבדוק הזדמנויות ולבנות תוכנית כלכלית רצינית. אבל תוכנית טובה צריכה לכלול לא רק את הנכסים שנרצה לרכוש ואת ההון שנרצה לצבור, אלא גם את הגבולות שאותם לא נהיה מוכנים לחצות | יעקב רייניץ עם הדרך הנכונה להשקיע בלי לאבד את החיים העצמם (נדל"ן)

צילום: נוצר באמצעות gemini
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מבזקים נוספים

13:44

"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הספיק לשנות את השם של מספר אתרים ברחבי העולם, כמו אגם אונטריו שהפך מאז בהוראתו ל"אגם אמריקה" | הנשיא החליט שטוב יהיה לקרוא לאוקיינוס האטלנטי "אוקיינוס טראמפ", ואף הרים טלפון לגוגל מפות לשם כך | זו התשובה שהוא קיבל (חדשות) 

כיכר השבת
13:19

טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה) 

כיכר השבת
13:04

שידור חי דרמטי: העיתונאי קפץ למים - והציל נהג מטביעה ברגע האחרון

כתב הטלוויזיה האוסטרלי וויל מארי שידר הצפות בצפון בריסביין, כאשר רכב שטח נתקע לפתע במים ושקע במהירות | העיתונאי ואזרח נוסף שחו לעבר הרכב וחילצו את הנהג רגעים לפני שנעלם מתחת למים | הצלה דרמטית בשידור חי (בעולם)

כיכר השבת
13:02

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00

אריאל שרפר
12:53

דרמה באירופה: מתקפה מיידית נחשפה ברגע האחרון - בזכות AI

הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם) 

כיכר השבת
12:52

אימה וכאוס במשך שעות: "התבצרנו בבית עם התינוק" | העדויות המצמררות מהפרעות בצרפת

איומים על אם צעירה, משפחות שנאלצו לעזוב את בתיהן, בית מרקחת שנבזז ובעלי עסקים שראו את מפעל חייהם נהרס: העדויות מההתפרעויות ב-17 באוקטובר חושפות את הפחד וההרס שחוו אזרחים צרפתים | "לא נותרו לי דמעות", סיפרה רוקחת פריזאית יהודייה לאחר שגילתה את ממדי הנזק לעסק שלה | העדויות המצמררות מצרפת (מגזין)

ישראל גראדווהל
12:52

מאחורי המצור על איראן: מהלך ההכרעה של ישראל ומאזן האימה

פקיסטן וקטאר מציעות מתווה פשרה בין וושינגטון לטהרן • איראן דורשת שבעה תנאים קשיחים מארה"ב • בנתיים, הלחץ על משטר האייתוללות מערב מדינות נוספות באיזור והסבירות לחזרה להסלמה "גבוהה מאוד" | ניתוח עומק רחב של הארכיטקטורה הביטחונית החדשה (גיאופוליטיקה)

יהודה גליקמן
12:52

"משב"ק אחד לכל גדול": מה גורם לאנשים לרצות להיראות בתמונה מאחורי רבנים?

עונת הבחירות מספקת שלל כנסים ואסיפות ברחבי הארץ בראשות גדולי ומנהיגי הדור, אלא שבשונה מתמיד לא נעסוק ביושבים על הבמה - אלא במה שמתרחש מאחוריהם | דחיפות, מריבות ומאבקים על מקום העמידה, ומאחורי איזה רב | מה שמעלה את השאלה - למה? מה העניין להידחף לעמוד מאחורי הרבנים? יצאנו לבדוק (חרדים)

משה בירנבוים
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