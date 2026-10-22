מרוץ נגד המוות עם 233 קמ"ש: הלמבורגיני המשטרתית שמצילה חיים

מבזקים נוספים
מאסק מפתיע - ויוצא להגנת ישראל: "היא מבנה את זה היטב"
האיש העשיר בעולם אילון מאסק מעניק גיבוי מלא לגישת הביטחון הישראלית | "הם חוו ניסיונות השמדה חוזרים ונשנים" | תמיכה מפתיעה מצד המפורסם שלא הרבה לדבר על ישראל (בעולם)כיכר השבת
מזעזע: מגיחה מאחות, דוקרת את החסיד בלב הרחוב הסואן - ובורחת
חסיד חב"ד מקראון הייטס נדקר אתמול בגבו בעת שצעד ברחוב במנהטן • התוקפת, כבת 30, התקרבה מאחור ודקרה אותו במחט או מזרק | משטרת ניו יורק פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי (בעולם)נחמן שטרנהרץ
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: המפתח לברכה נמצא אצלך | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': אברהם אבינו כבר התברך מפי הגבורה. מדוע הוא עדיין זקוק לברכה מאדם אחר | מפני שהקב״ה הפקיד בידינו אוצרות של שפע, המחכים ללב פתוח ולעין טובה | כשיהודי מברך את חברו, הוא פותח עבורו שער בשמים - וזוכה שגם חייו יתמלאו באותה ברכה | אור החיים אקטואלי (יהדות)יוסי אליטוב
חובשת איחוד הצלה הצילה תינוק בן חצי שנה מהלם אנפילקטי
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של תינוק שפיתח תגובה אלרגית חריפה בפעוטון במועצה האזורית מטה יהודה. החובשת מזל ג'מו הזריקה לפעוט אדרנלין ומצבו התייצב. "הפעוט פיתח תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייו. הענקתי לו סיוע רפואי מציל חיים תוך הזרקת כמות מדודה של אדרנלין ומצבו התייצב. אין ספק כי בזכות המענה המהיר ניצלו חייו" מסרה החובשת.קובי רוזן
מנדלבליט בחקירה: לא זוכר למה ניתן לארי הרו עד מדינה
היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נחקר על ידי עו"ד חדד בעניין ארי הרו. חדד: "רואים שאתה אומר לגבי ארי הרו שאין על מה לתת לו עד מדינה". מנדלבליט אישר: "נכון, בשלב הזה". חדד המשיך: "אז על מה נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט השיב: "אני לא זוכר, מניח שעל תיק 2000". כשנשאל שוב "על מה למען השם נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט חזר: "לא זוכר".כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00אריאל שרפר
"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הספיק לשנות את השם של מספר אתרים ברחבי העולם, כמו אגם אונטריו שהפך מאז בהוראתו ל"אגם אמריקה" | הנשיא החליט שטוב יהיה לקרוא לאוקיינוס האטלנטי "אוקיינוס טראמפ", ואף הרים טלפון לגוגל מפות לשם כך | זו התשובה שהוא קיבל (חדשות)כיכר השבת
טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס
שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה)כיכר השבת