מבזקים נוספים
"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הספיק לשנות את השם של מספר אתרים ברחבי העולם, כמו אגם אונטריו שהפך מאז בהוראתו ל"אגם אמריקה" | הנשיא החליט שטוב יהיה לקרוא לאוקיינוס האטלנטי "אוקיינוס טראמפ", ואף הרים טלפון לגוגל מפות לשם כך | זו התשובה שהוא קיבל (חדשות)כיכר השבת
טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס
שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה)כיכר השבת
שידור חי דרמטי: העיתונאי קפץ למים - והציל נהג מטביעה ברגע האחרון
כתב הטלוויזיה האוסטרלי וויל מארי שידר הצפות בצפון בריסביין, כאשר רכב שטח נתקע לפתע במים ושקע במהירות | העיתונאי ואזרח נוסף שחו לעבר הרכב וחילצו את הנהג רגעים לפני שנעלם מתחת למים | הצלה דרמטית בשידור חי (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00אריאל שרפר
ברגע האחרון: ה-AI חשף מתקפה קרובה - ועשרות אתרי ממשלה הוחשכו
הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם)כיכר השבת
מאחורי המצור על איראן: מהלך ההכרעה של ישראל ומאזן האימה
פקיסטן וקטאר מציעות מתווה פשרה בין וושינגטון לטהרן • איראן דורשת שבעה תנאים קשיחים מארה"ב • בנתיים, הלחץ על משטר האייתוללות מערב מדינות נוספות באיזור והסבירות לחזרה להסלמה "גבוהה מאוד" | ניתוח עומק רחב של הארכיטקטורה הביטחונית החדשה (גיאופוליטיקה)יהודה גליקמן
"משב"ק אחד לכל גדול": מה גורם לאנשים לרצות להיראות בתמונה מאחורי רבנים?
עונת הבחירות מספקת שלל כנסים ואסיפות ברחבי הארץ בראשות גדולי ומנהיגי הדור, אלא שבשונה מתמיד לא נעסוק ביושבים על הבמה - אלא במה שמתרחש מאחוריהם | דחיפות, מריבות ומאבקים על מקום העמידה, ומאחורי איזה רב | מה שמעלה את השאלה - למה? מה העניין להידחף לעמוד מאחורי הרבנים? יצאנו לבדוק (חרדים)משה בירנבוים
איך השירים שלו עדיין פופולאריים? הלקח הנוקב שלמדתי מחייו של ר' שלמה קרליבך | מחשבות
קולמוסים רבים נשתברו כדי להבין את התופעה הפלאית בה שיריו של רבי שלמה קרליבך ז"ל זכו למעמד מיוחד - גם 32 שנה לאחר פטירתו | בחגים ובשבתות, בחופות ובחתונות ובכל פעם שיהודים מתכנסים לשיר - יהיו שם גם משיריו | התופעה המיוחדת הזו לימדה אותי מסר עמוק ומטלטל לחיים האישיים של כל אחד ואחת (מגזין)משה בירנבוים