עונת הבחירות מספקת שלל כנסים ואסיפות ברחבי הארץ בראשות גדולי ומנהיגי הדור, אלא שבשונה מתמיד לא נעסוק ביושבים על הבמה - אלא במה שמתרחש מאחוריהם | דחיפות, מריבות ומאבקים על מקום העמידה, ומאחורי איזה רב | מה שמעלה את השאלה - למה? מה העניין להידחף לעמוד מאחורי הרבנים? יצאנו לבדוק (חרדים)

משה בירנבוים