היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נחקר על ידי עו"ד חדד בעניין ארי הרו. חדד: "רואים שאתה אומר לגבי ארי הרו שאין על מה לתת לו עד מדינה". מנדלבליט אישר: "נכון, בשלב הזה". חדד המשיך: "אז על מה נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט השיב: "אני לא זוכר, מניח שעל תיק 2000". כשנשאל שוב "על מה למען השם נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט חזר: "לא זוכר".

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