"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'

איומים על אם צעירה, משפחות שנאלצו לעזוב את בתיהן, בית מרקחת שנבזז ובעלי עסקים שראו את מפעל חייהם נהרס: העדויות מההתפרעויות ב-17 באוקטובר חושפות את הפחד וההרס שחוו אזרחים צרפתים | "לא נותרו לי דמעות", סיפרה רוקחת פריזאית יהודייה לאחר שגילתה את ממדי הנזק לעסק שלה | העדויות המצמררות מצרפת (מגזין)

ישראל גראדווהל