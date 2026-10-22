ילד בן 3 נפצע במצב בינוני במרכז מסחרי ברמת ישי

מבזקים נוספים
ילד בן 6 נפגע בינוני מרכב בלוד בזמן רכיבה על קורקינט
ילד בן 6 נפגע מרכב ברחוב חיים משה שפירא בלוד בזמן שרכב על קורקינט חשמלי. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. התאונה אירעה בשעה 16:29.קובי רוזן
נערה בת 12 במצב אנוש פונתה במסוק לאחר אירוע ביצהר
צוותי מד"א ורפואה צבאית מעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוק לבית החולים בלינסון נערה בת 12 במצב אנוש עם חבלת ראש. הצוותים מבצעים פעולות החייאה במהלך הפינוי בעקבות אירוע ביצהר.קובי רוזן
בת 12 במצב אנוש; החליקה מהאופניים החשמליות ביישוב הדתי
רוכבת אופניים חשמליים החליקה ונחבלה קשות בראשה • צוותי החירום ביצעו החייאה בזירה | פונתה במסוק לבית החולים בלינסון (בארץ)מישאל לוי
מועמד מפלגת "צבע שחור" נפגש עם הראשל"צ - ופורש מהרשימה
הרב יהונתן יששכר, ראש כולל "תורת יששכר", שהוצב ברשימת "צבע שחור" לכנסת כמייצג בני התורה הספרדיים - פורש מרשימת המפלגה, אחרי שנפגש עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף וקיבל בקשה לפרוש (חרדים)דוד הכהן
נעצר נהג האוטובוס החשוד בפגיעה קטלנית בהולך רגל בכביש 316
משטרת ישראל עצרה את נהג האוטובוס החשוד בתאונת פגע וברח בכביש 316 שבה נהרג קטין. החשוד, תושב חורה בשנות ה-50, נעצר לאחר סריקות ופעולות חקירה שביצעו שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים במחוז דרום. הקטין שנפגע באורח אנוש פונה לבית החולים שם נקבע מותו. החשוד נעצר בחשד למעורבות בתאונה ולהימלטות מהזירה.קובי רוזן
במשפט נתניהו הוצג מסמך: דרוקר לחץ על המשטרה לפתוח חקירה פלילית
ההגנה במשפט נתניהו הציגה מסמך ממשטרת ישראל מאוקטובר 2016 שבו מתועדת שיחה עם העיתונאי רביב דרוקר. לפי המסמך, דרוקר ציין שיהיה "יותר קואופרטיבי" עם המשטרה בהעברת חומרים אם היועץ המשפטי לממשלה יצהיר שהבדיקה נגד ראש הממשלה תהפוך לחקירה פלילית. במסמך נכתב: "הנ"ל ציין (דרוקר) שיהיה יותר קואופרטיבי איתנו אם היועמ"ש יצהיר שהבדיקה תהפוך לחקירה בעניין רוה"מ להשפיע על סטטוס החקירה".כיכר השבת
ילדה בת 12 במצב אנוש לאחר תאונת אופניים חשמליים ביצהר
ילדה בת 12 נפצעה באורח אנוש בתאונה עצמית באופניים חשמליים ביצהר. לפי חובשי איחוד הצלה, הילדה נחבלה קשות בראשה לאחר שהחליקה במהלך הרכיבה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה בזירה, והילדה פונתה במסוק לבית החולים בלינסון במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה.קובי רוזן
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