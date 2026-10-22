ילד בן 6 נפגע בינוני מרכב בלוד בזמן רכיבה על קורקינט

מפלגת 'ביחד' של בנט עולה ל-14 מנדטים בסקר האחרון • ליברמן יורד לשפל של 7 מנדטים • גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים, רחוק מ-61 | הסקר המלא חמישה ימים לפני הבחירות (בארץ)

יוני גבאי