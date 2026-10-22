מבזקים נוספים
עולם שלם נגדנו: המסר המטלטל של המשפיע לפרשת לך לך
אברהם אבינו עמד לבדו מול עולם שלם – מאיפה לקח את הכוח? הרב אשר פרקש בשיעור מאיר על שלושת השמות של אברהם אבינו, משמעותם העמוקה לאור החסידות, וסוד הכוח הגנוז בהם לכל יהודי – לעמוד איתן גם כשאתה לבד, בגאון יעקב, בלי פחד ובלי בושה (חסידות)הרב אשר פרקש
צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, כיום מקושר לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים לרצועת עזה. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.ב. ניסני
משטרה עצרה 11 פעילים זרים ופלסטיני בשטח צבאי סגור בחברון
שוטרי תחנת חברון עצרו 11 פעילים זרים ופלסטיני בשטח חקלאי שהוגדר כשטח צבאי סגור. הפעילים סירבו להישמע להנחיות חיילים, להזדהות ולעזוב את המקום. בבדיקה נמצא כי שניים מהפעילים הזרים מעורבים באופן אקטיבי בפעילות נגד ישראל, לרבות פרסום דברי שבח למחבלים, פעילות בארגוני חרם אנטי-ישראלים וגיוס כספים. החשודים הזרים נכלאו וצפויים להישלח לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע בדבר הרחקתם מישראל.קובי רוזן
"המנהיג הגדול"; כך ציינו בטשעבין 61 שנים להסתלקותו של מייסד הישיבה
בהיכל הישיבה הכלל חסידית בירושלים 'כוכב מיעקב - טשעבין', התכנסו התלמידים לסעודת הילולא לרגל הילולת מייסד הישיבה, הרב מטשעבין, הגה"ק רבי דב בעריש וויידנפלד זצ"ל | בסעודה נשא דברים תלמידו, האדמו"ר ממשכנות הרועים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
כך ציינו ב'עטרת ישראל' שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה
במלאות שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, התקיימה עצרת הספד בהיכל ישיבתו המעטירה 'עטרת ישראל' (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
רגע אחרי הראיון עם נתניהו: שרון גל התפטר מ-i24NEWS וחוזר ל-14
המגיש הבכיר התפטר מערוץ i24NEWS לאחר פחות משנתיים של הגשת התוכנית 'שבע עם שרון גל' • הצעד מגיע יומיים אחרי שאירח את נתניהו לריאיון בחירות | סוגר מעגל ושב לערוץ 14 (ברנז'ה)דניאל הרץ ובני סולומון
המגיד הנודע יודע: למי אברהם ושרה היו מצביעים בבחירות? | צפו
לפני 4,000 שנה אברהם אבינו סירב לעמוד מן הצד כשהעולם עלה בלהבות. הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק על הקשר בין אלימות, פוליטיקה, בינה מלאכותית – והבחירה של כל אחד מאיתנו לקחת אחריות (חרדים)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
תאונה בכביש 38: נהג נפצע בינוני ונהג נוסף קל
בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת נחם על כביש 38 נפצעו שני נהגים. נהג כבן 30 נפצע באורח בינוני, ונהג נוסף כבן 25 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן