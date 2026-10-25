מסע מפתיע על הכביש: הדגים יצאו מהמים והחלו לצעוד בגשם

מבזקים נוספים
חובש איחוד הצלה הציל אישה בת 30 מתגובה אלרגית קשה בירושלים
אישה בת 30 ניצלה ממוות לאחר שפיתחה תגובה אלרגית חריפה למשכך כאבים ברחוב כנפי נשרים בירושלים. חובש איחוד הצלה אריאל דריי הזריק לה אפיפן במקום והציל את חייה. "בזכות המענה המהיר ניצלו חייה", מסר החובש. האישה פונתה לבית חולים לאחר שמצבה התייצב.קובי רוזן
כתב אישום: התפרצות לדירת נפטרת, הסתרת נשק וסחיטת אישה ב-20 אלף שקל
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי קריית ביאליק וקריית אתא בגין התפרצות לדירתה של אישה ערירית שנפטרה ב-2018 והסתרת נשק וסמים בה. על פי כתב האישום, הנאשמים הטמינו בדירה אקדח טעון עם 16 כדורים, משתיקי קול, קוקאין וקנאביס. במסגרת פעילות משטרתית הוחלף הנשק בדמה, אך שעות לאחר מכן התפרצו הנאשמים שוב והסתירו אקדח גלוק נוסף. בנוסף, הוסתרו בדירה 11 שטרות מזויפים וחומרי גלם לזיוף מטבעות. שניים מהנאשמים מואשמים גם בסחיטת אישה באיומים, שהעבירה להם 20 אלף שקלים בעקבות דרישה לפרוע חוב של בנה. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצר הנאשמים עד תום ההליכים.קובי אטינגר
מיתוס החזית הישראלית מתנפץ: האמת על מטוסי רפאל של מצרים
בסיס האם של מטוסי הרפאל המצריים נמצא עמוק בשטח מצרים, מערבית לקהיר • הפריסה מגלה אסטרטגיה רב-זירתית מפתיעה מול לוב, אתיופיה והים האדום | מבט מעמיק על כוח האוויר המצרי (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
אשקלון נפרדת מסמ"ר רון רויטמן הי"ד: מאות עמדו לצדי הדרך עם דגלי ישראל
מאות בני נוער ותושבים חלקו כבוד אחרון לסמ"ר רון יונתן רויטמן הי"ד • העירייה חילקה דגלים ליצירת שרשרת אנושית | הלוויה בבית העלמין הצבאי (צבא וביטחון)דוד הכהן
משאית עלתה באש בכביש החוף: כך לוחמי האש בלמו את ההתפשטות | צפו
משאית קירור עלתה באש בכביש 2 סמוך לבית החולים הלל יפה • האש התפשטה גם לגדר הסמוכה | לוחמי האש הצליחו לבלום את ההתפשטות (בארץ)קובי רוזן
שעון חורף | מערת המכפלה משנה שעות פתיחה: מה שכל מבקר חייב לדעת
החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעית (חדשות בארץ)בני סולומון
נתניהו: פגישת הביטחון ללא המפכ"ל הייתה שגרתית לקראת הבחירות
ראש הממשלה נתניהו טען כי השיחה שגרתית לקראת הבחירות, לאחר שהמפכ"ל נעדר מפגישה עם ראש הממשלה וראשי מערכת הביטחון ביום חמישי. לדברי נתניהו, הפגישה נועדה לדון בהתראות ביטחוניות דרמטיות וחמורות על כוונת גורמי טרור לסכל את הבחירות או להשפיע על מהלכן.כיכר השבת
סולברג אישר קיום שיחה בין נתניהו למפכ"ל המשטרה
היועץ המשפטי לממשלה גלי בהרב-מיארה סולברג אישר לקיים את השיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מפכ"ל המשטרה.כיכר השבת