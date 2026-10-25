מסע מפתיע על הכביש: הדגים יצאו מהמים והחלו לצעוד בגשם

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי קריית ביאליק וקריית אתא בגין התפרצות לדירתה של אישה ערירית שנפטרה ב-2018 והסתרת נשק וסמים בה. על פי כתב האישום, הנאשמים הטמינו בדירה אקדח טעון עם 16 כדורים, משתיקי קול, קוקאין וקנאביס. במסגרת פעילות משטרתית הוחלף הנשק בדמה, אך שעות לאחר מכן התפרצו הנאשמים שוב והסתירו אקדח גלוק נוסף. בנוסף, הוסתרו בדירה 11 שטרות מזויפים וחומרי גלם לזיוף מטבעות. שניים מהנאשמים מואשמים גם בסחיטת אישה באיומים, שהעבירה להם 20 אלף שקלים בעקבות דרישה לפרוע חוב של בנה. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצר הנאשמים עד תום ההליכים.

קובי אטינגר