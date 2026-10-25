ראש הממשלה פרסם סרטון חריף נגד וינטר וליברמן • "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" | "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי