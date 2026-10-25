בושות: מקרון שובר שיא חדש במספר הצרפתים שלא רוצים אותו יותר

מבזקים נוספים
זרק רימון הלם לחגיגת יום הולדת, חוגגים סבלו מצפצופים באזניים וחרדה
קטין בן 17 מאופקים הואשם בהשלכת רימון הלם לחצר בית במהלך חגיגת יום הולדת • כ-20 חוגגים נקלעו לבהלה, ושני ילדים קטנים ישנו בבית | כתב אישום חמור הוגש (חוק ומשפט)קובי אטינגר
משרד הבריאות השמיד 53 ק"ג בשר בקר בסופרמרקט באשכול
משרד הבריאות הורה על השמדת 53 קילוגרם של מוצרי בשר בקר ב"סופר זול ובגדול" באזור התעשייה אבשלום שבמועצה אזורית אשכול. הביקורת שערכו מפקחי המשרד ורופא וטרינר רשותי העלתה כי העסק פועל ללא רישיונות ובתנאים תברואיים ירודים. במקום נמצאו מוצרים שיוצרו בניגוד לחקיקה, כולל הקפאה של מוצרים טריים, הפשרה של בשרים וטחינתם, וכן מוצרים ללא סימון יצרן ותוקף. הרופאה הווטרינרית האחראית במחוז קבעה כי המוצרים אינם ראויים למאכל אדם. המשרד קורא לציבור שרכש במקום מוצרים לא מסומנים או שפג תוקפם שלא לצרוך אותם ולהשליכם.יוסי נכטיגל
פעם שנייה: הנער בן ה-17 מהעיר החרדית נעדר כבר שלושה שבועות
משטרת ישראל פרסמה היום את תמונתו ופרטיו של הנער שמואל רחמים טויטאן בן ה-17 מביתר עילית, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו - כמעט חודש לאחר שנראה בפעם האחרונה | זו לא הפעם הראשונה שבה "נעלם" לזמן ממושך (חרדים)דניאל הרץ
עימות בבני ברק: האזהרה של העירייה והנקמה המתוכננת של הגננות
לקראת העיכוב המתוכנן בפתיחת גני הילדים העירוניים מחר, שיגרה העירייה הודעה להורים והבהירה כי הנחייתה היא לפתוח את הגנים בשעה הרגילה • הורים שיגיעו לגן סגור מתבקשים לדווח למוקד 106 • מנכ״ל העירייה: ״נפעל לצמצום היעדרויות שאינן הכרחיות״ (חרדים)קובי ישראל
ברזיל בוחרת בין אנטישמי לאוהב ישראל: הסקר האחרון - והשעה בה נדע את התוצאות
הקלפיות בברזיל נפתחו עבור הבחירות לנשיאות המדינה, כאשר שני המתמודדים נלחמים על כל קול במירוץ צמוד מאי פעם | הסקר האחרון שפורסם מדגיש עד כמה הברזילאים חלוקים - והשעה בה נתחיל לקבל את תוצאות האמת (חדשות)כיכר השבת
שני נהגים נפצעו קל בתאונה בין אוטובוסים ורכב במבשרת ציון
תאונת דרכים בין שני אוטובוסים ורכב אירעה ברחוב יסמין במבשרת ציון. שני נהגים בגילאי 25 ו-47 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
כתב אישום נגד קטין שהשליך רימון הלם למסיבת יום הולדת באופקים
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מאופקים שהשליך רימון הלם לעבר חצר בית בה חגגו כ-20 אנשים יום הולדת. הקטין הגיע למקום לבוש בבגדים שחורים כשפניו מכוסות, בחן את הסביבה, והשליך את הרימון במטרה להפחיד את הנוכחים. הרימון פגע בגג מחסן, נפל לקרקע והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ סבלו הנוכחים מצפצופים באוזניים ומחרדה. בבית ישנו באותה עת שני ילדים בני 6 ו-9. כתב האישום מייחס לקטין עבירות של נשיאה והובלה של נשק ואיומים.קובי אטינגר
גרוניס פורש מוועדת החקירה בפרשת הצוללות מסיבות רפואיות
נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס פרש מוועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות בשל מצבו הרפואי. במקומו ימונה השופט בדימוס אליקים רובינשטיין זילברטל.כיכר השבת