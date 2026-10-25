קטטה בין אוהדים באצטדיון פתח תקוה לפני משחק בית"ר

מבזקים נוספים
טראמפ עדכן לגבי תקיפה אפשרית - וטען: "מתקני הגרעין מכוסים בסלעים"
נשיא ארה"ב עדכן לגבי תקיפה אפשרית, טען כי איראן אינה משקמת את מתקני הגרעין שהופצצו | במקביל, בארה"ב מאשרים כי פינו אנשי צוות ומשפחות מהשגרירות בריאד על רקע ההסלמה באזור (בעולם)אריה רוזן
צעיר בן 25 נהרג מפגיעת אוטובוס בקורקינט חשמלי בכביש 4
צעיר כבן 25 נהרג הערב (19:34) כאשר נפגע מאוטובוס בעת רכיבה על קורקינט חשמלי בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שהגיעו כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים. נהג האוטובוס, גבר כבן 50, פונה לבית החולים הלל יפה במצב קל.קובי רוזן
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בכביש 25 סמוך לשגב שלום
נער בן 17 ואדם נוסף נפצעו הערב (20:03) כאשר רכב נפל לתעלה בצד הדרך בכביש 25 סמוך לשגב שלום. צוותי מד"א פינו את הנער לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגב, ואת הפצוע השני במצב קל.קובי רוזן
לייטנר יציב 500 משקיפים בקלפיות חרדיות
יצחק לייטנר הודיע על הצבת 500 משקיפים מטעמו בקלפיות בציבור החרדי.כיכר השבת
רוכב קורקינט בן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4
רוכב קורקינט חשמלי כבן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה קבעו את מותו עקב פציעות קשות שספג בתאונה.קובי רוזן
צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון
צה"ל השיק לפני זמן קצר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות.ב. ניסני
אסף זמיר הודיע על תמיכה באיזנקוט בכנס בחירות של המפלגה
אסף זמיר הכריז על תמיכתו בגדי איזנקוט בכנס הבחירות של המפלגה שהתקיים בתל אביב.כיכר השבת
דרמת ענק בחסידות: לראשונה האדמו"ר מלעלוב הורה לחסידיו להצביע בבחירות
היסטוריה בחצה"ק לעלוב: האדמו"ר, שבעצמו נמנע מלהצביע בבחירות הארציות, חרג ממנהגו וממנהג אבותיו לאור חומרת השעה, והורה למשב"ק להכריז בליל שב"ק לפני אמירת 'כגוונא' על החובה להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה ג'" • כל הפרטים על הצעד חסר התקדים ונוסח ההכרזה כאן ב'כיכר' (חסידים)חיים רוזנבוים