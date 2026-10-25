קטטה בין אוהדים באצטדיון פתח תקוה לפני משחק בית"ר

היסטוריה בחצה"ק לעלוב: האדמו"ר, שבעצמו נמנע מלהצביע בבחירות הארציות, חרג ממנהגו וממנהג אבותיו לאור חומרת השעה, והורה למשב"ק להכריז בליל שב"ק לפני אמירת 'כגוונא' על החובה להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה ג'" • כל הפרטים על הצעד חסר התקדים ונוסח ההכרזה כאן ב'כיכר' (חסידים)

חיים רוזנבוים