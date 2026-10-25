עימות חריג בין הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה בנושא איראן

מבזקים נוספים
שודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צה"ל מעלה כוננות לקראת הבחירות
צה"ל מעלה כוננות מחשש לניסיונות של ציר הטרור לשבש את ההצבעה | חשש מחסימות צירים מרכזיים והצבעות מחאה מצד פלגים קיצוניים | נתניהו יוכל לשוחח עם המפכ"ל יומיים לפני הבחירות | הרב אלי סדן מתייצב פומבית לצד עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל | תיעוד חריג חשוד תקף מאבטח בית ספר, חטף את נשקו ונמלט | נאטמו בתי המחבלים שרצחו את סמ"ר רויטמן וסמל סוילם | סמל יובל שי סוילם הובא למנוחות | והתיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית השודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
נתניהו: "רוב הציבור החרדי יתגייס, מי שאומר נמות ולא נתגייס יילך לכלא"
ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא במסר חריף לחרדים, בריאיון האחרון שקיים לקראת הבחירות | "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס" (בארץ)משה בשן
רה"י הגר"ד לנדו במתקפה נגד המפלגות החרדיות החדשות: "נזק לעולם התורה" | צפו
ראש הישיבה הגר״ד לנדו המשיך במתקפה החריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" ומפלגות קטנות חרדיות נוספות | "אסור לתמוך במפלגות אלו שאינן אלא שקר ונזק" (חרדים)קובי ישראל
המפכ"ל דני לוי הציג ליו"ר ועדת הבחירות את היערכות המשטרה
מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי והממונה על הבחירות במשטרה תנ"צ אלי פינטו הציגו הערב לשופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, את פקודת ההיערכות לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26. במהלך הפגישה סקרו את כלל היבטי המוכנות לשמירה על טוהר הבחירות, הסדר הציבורי ותחושת הביטחון. השופט סולברג: "המשטרה ערוכה בצורה הטובה ביותר. למעלה מ-20 אלף שוטרים יפעלו ביום הבחירות בשטח". המפכ"ל לוי: "משטרת ישראל תעשה הכל כדי להבטיח את טוהר הבחירות. טובי המפקדים והשוטרים הובילו עבודת מטה יסודית ומקצועית בחודשים האחרונים".קובי רוזן
הולכת רגל ורוכב אופנוע נפצעו קשה בתאונה בחיפה
אישה כבת 40 ורוכב אופנוע בן 35 נפצעו קשה הערב (20:55) בתאונה בדרך העצמאות בחיפה. שניהם סובלים מחבלות ראש ופונו לבית החולים רמב"ם על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק — יש נפגעים
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. דווח על נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות אוויריות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.קובי אטינגר
עימות חריג בין נתניהו לזמיר: "עלול להביא להסלמה מול איראן"
לפי הדיווח ב'חדשות 12', נתניהו ביקש לבצע מהלך מול איראן, הרמטכ"ל דרש דיון מעמיק ואסמכתאות חתומות | בין השניים שוררת לפי הדיווחים אווירה עכורה (בארץ)משה בשן
"השר בן גביר ירא שמיים": התמיכה המפתיעה מהרב אברג'יל | צפו
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח״י ממירוץ לכנסת, הרב הרב חיים יוסף דוד אברג׳יל יוצא באופן רשמי ופומבי בתמיכה בעוצמה יהודית ובשר איתמר בן גביר וקורא לכולם לתמוך במפלגה: ״השר איתמר בן גביר ירא שמים, מכבד תלמידי חכמים, ומצווה על כולנו להצביע האות ב׳ לעוצמה יהודית״ | צפו (בארץ)משה בשן