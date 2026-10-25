המפכ"ל דני לוי הציג ליו"ר ועדת הבחירות את היערכות המשטרה

מבזקים נוספים
רה"י הגר"ד לנדו במתקפה נגד המפלגות החרדיות החדשות: "נזק לעולם התורה" | צפו
ראש הישיבה הגר״ד לנדו המשיך במתקפה החריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" ומפלגות קטנות חרדיות נוספות | "אסור לתמוך במפלגות אלו שאינן אלא שקר ונזק" (חרדים)קובי ישראל
הולכת רגל ורוכב אופנוע נפצעו קשה בתאונה בחיפה
אישה כבת 40 ורוכב אופנוע בן 35 נפצעו קשה הערב (20:55) בתאונה בדרך העצמאות בחיפה. שניהם סובלים מחבלות ראש ופונו לבית החולים רמב"ם על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
עימות חריג בין הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה בנושא איראן
עימות חסר תקדים התרחש ביממה האחרונה בין הרמטכ"ל הרצי זמיר לבין ראש הממשלה נתניהו. ברקע: חשש של זמיר שהדרג המדיני מוביל לתרחיש של טעות חישוב מול איראן רגע לפני הבחירות, שעלול להוביל להסלמה דרמטית ומיידית. הידיעה מתפרסמת באישור הצנזורה.כיכר השבת
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק — יש נפגעים
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. דווח על נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות אוויריות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.קובי אטינגר
עימות חריג בין נתניהו לזמיר: "עלול להביא להסלמה מול איראן"
לפי הדיווח ב'חדשות 12', נתניהו ביקש לבצע מהלך מול איראן, הרמטכ"ל דרש דיון מעמיק ואסמכתאות חתומות | בין השניים שוררת לפי הדיווחים אווירה עכורה (בארץ)משה בשן
"השר בן גביר ירא שמיים": התמיכה המפתיעה מהרב אברג'יל | צפו
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח״י ממירוץ לכנסת, הרב הרב חיים יוסף דוד אברג׳יל יוצא באופן רשמי ופומבי בתמיכה בעוצמה יהודית ובשר איתמר בן גביר וקורא לכולם לתמוך במפלגה: ״השר איתמר בן גביר ירא שמים, מכבד תלמידי חכמים, ומצווה על כולנו להצביע האות ב׳ לעוצמה יהודית״ | צפו (בארץ)משה בשן
סקר מדהים בצרפת: לה פן תרסק את מלנשון ב-69% מול 31%
מנהיגת הימין הקיצוני מובילה עם 36% בסיבוב הראשון | פער של 38 נקודות אחוז בתרחיש עימות ישיר בסיבוב השני | הנתונים המדהימים מהסקר החדש (בעולם)כיכר השבת
הצהרות האופוזיציה: "חמאס יפורק תוך 18 חודשים, יש לחדש את המו"מ עם הפלסטינים"
ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים" | במקביל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט הבטיח שחמאס לא ישלוט בעזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד (בארץ)משה בשן