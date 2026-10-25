הולכת רגל ורוכב אופנוע נפצעו קשה בתאונה בחיפה

צה"ל מעלה כוננות מחשש לניסיונות של ציר הטרור לשבש את ההצבעה | חשש מחסימות צירים מרכזיים והצבעות מחאה מצד פלגים קיצוניים | נתניהו יוכל לשוחח עם המפכ"ל יומיים לפני הבחירות | הרב אלי סדן מתייצב פומבית לצד עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל | תיעוד חריג חשוד תקף מאבטח בית ספר, חטף את נשקו ונמלט | נאטמו בתי המחבלים שרצחו את סמ"ר רויטמן וסמל סוילם | סמל יובל שי סוילם הובא למנוחות | והתיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית השודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צפו (היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי