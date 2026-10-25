צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון

מבזקים נוספים
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בכביש 25 סמוך לשגב שלום
נער בן 17 ואדם נוסף נפצעו הערב (20:03) כאשר רכב נפל לתעלה בצד הדרך בכביש 25 סמוך לשגב שלום. צוותי מד"א פינו את הנער לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגב, ואת הפצוע השני במצב קל.קובי רוזן
לייטנר יציב 500 משקיפים בקלפיות חרדיות
יצחק לייטנר הודיע על הצבת 500 משקיפים מטעמו בקלפיות בציבור החרדי.כיכר השבת
רוכב קורקינט בן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4
רוכב קורקינט חשמלי כבן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה קבעו את מותו עקב פציעות קשות שספג בתאונה.קובי רוזן
אסף זמיר הודיע על תמיכה באיזנקוט בכנס בחירות של המפלגה
אסף זמיר הכריז על תמיכתו בגדי איזנקוט בכנס הבחירות של המפלגה שהתקיים בתל אביב.כיכר השבת
קטטה בין אוהדים באצטדיון פתח תקוה לפני משחק בית"ר
לפני תחילת משחק הכדורגל בין הפועל פתח תקוה לבית"ר ירושלים, מספר אוהדים משתי הקבוצות פרצו למגרש והתקוטטו ביניהם. כוחות משטרה שהיו במקום השתלטו על האירוע והחזירו את האוהדים ליציעים לפני שריקת הפתיחה. בנוסף, שני אוהדים ניסו להיכנס לאצטדיון ללא כרטיס, ולאחר שסירבו לעזוב נעצר אחד מהם שהתנגד בכוח להוצאתו מהמקום.קובי רוזן
דרמת ענק בחסידות: לראשונה האדמו"ר מלעלוב הורה לחסידיו להצביע בבחירות
היסטוריה בחצה"ק לעלוב: האדמו"ר, שבעצמו נמנע מלהצביע בבחירות הארציות, חרג ממנהגו וממנהג אבותיו לאור חומרת השעה, והורה למשב"ק להכריז בליל שב"ק לפני אמירת 'כגוונא' על החובה להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה ג'" • כל הפרטים על הצעד חסר התקדים ונוסח ההכרזה כאן ב'כיכר' (חסידים)חיים רוזנבוים
מביך: הרכב שנשכר לטנף את בני ברק בפאשקווילים - חושף את האמת מאחורי הקמפיין המשותף | מעייריב
לא להאמין: האמת מאחורי הפאשקווילים שטינפו את בני ברק | גדולי הפוסקים במתקפה חזיתית על לייטנר | הישגים בולטים לש"ס והליכוד: נמנעה שריפת עשרות אלפי קולות | היערכות שיא של מתנגדי המפלגות החרדיות למנוע הצבעה חרדית (מעייריב)איצלה כץ
לעיני הבחורים; האדמו"ר הניח תפילין לנין האדמו"ר זצ"ל בהיכל הישיבה
שמחת בר המצוה לנין האדמו"ר ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זצ"ל, חתן המצוות נכד להרה"ג ר' פנחס שפירא, רב ביהמ"ד סאדיגורה בת"א, בן לחתנו הרה"ג ר' דוד מרילוס | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר | ביום השמחה הניח האדמו"ר מסאדיגורה תפילין לחתן המצוות בהיכל הישיבה (חסידים)חיים רוזנבוים