כיכר השבת
לוחם במגלן

הותר לפרסום: סמ"ר אדם צרפתי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון

לוחם ביחידת מגלן, סמ"ר אדם צרפתי הי"ד בן 20 מראש העין, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון • שלושה לוחמים נוספים נפצעו באירוע | המחיר הכבד של טרור הרחפנים נמשך (צבא וביטחון)

סמ״ר אדם צרפתי הי״ד (צילום: דובר צה״ל )

דובר התיר הבוקר (שני) לפרסום את דבר נפילתו של סמ"ר אדם צרפתי הי"ד, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו. סמ"ר צרפתי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום .

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר צרפתי הי"ד, נפצע לוחם צה"ל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו בהתפתחויות.

יחידת מגלן, שבה שירת סמ"ר צרפתי הי"ד, היא יחידה מובחרת בעוצבת הקומנדו של צה"ל. הלוחמים מבצעים משימות מבצעיות מורכבות בשטח האויב, תוך סיכול תשתיות טרור והגנה על גבולות המדינה. היחידה פועלת באופן רציף בדרום לבנון מאז החל מבצע 'שאגת הארי', ומבצעת פעולות מדויקות נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאיום קטלני על כוחות צה"ל. רחפנים זולים המחוברים בסיב אופטי מצליחים לעקוף מערכות הגנה מתוחכמות ולהסב אבידות כואבות לכוחות הביטחון. על פי דיווחים, מספר החיילים שנפגעו מרחפנים המונחים על ידי סיב אופטי עובר בימים אלו את מספר הישראלים שנהרגו מפגיעות טילים בליסטיים.

צה"ללבנוןהותר לפרסוםחיזבאלהרחפני נפץ

