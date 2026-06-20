צלם אל-ג'זירה חוסל בידי צה"ל ברצועה: שימש כפעיל צליפה בחמאס

דובר צה"ל הודיע היום (מוצאי שבת) על חיסולו של אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל במרכז רצועת עזה במסגרת תקיפה מדויקת מהאוויר, לצד שני מחבלים נוספים מארגון הטרור.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, ושאח שימש בשנים האחרונות כצלם של רשת אל-ג'זירה הקטרית, אך במקביל לעבודתו התקשורתית היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. בתקופה האחרונה, הוא קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, והיווה איום מיידי על הלוחמים.

המחבל שחוסל היום עבד לצד אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, שהיה מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס. גם האח פעל במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה, וחוסל באפריל השנה במסגרת מבצעי צה"ל להסרת איומים על הכוחות.

חיסול בשל איום מיידי

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גורמי ביטחון הדגישו כי החיסול בוצע בשל הפעילות הצבאית של ושאח בתקופה האחרונה והאיום המיידי שהיווה על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. התקיפה המדויקת מהאוויר כללה שלושה מחבלים, כאשר ושאח היה הבולט ביניהם בשל תפקידו הכפול כצלם וכפעיל צבאי.

המקרה של ושאח מצטרף לשורה של חיסולים של פעילי חמאס שפעלו במסווה של עיתונאים. כזכור, בחודשים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלים בכירים שהיו מעורבים בפעילות טרור נגד ישראל, כולל כאלה שהחזיקו חטופים במנהרות חמאס.

רשת אל-ג'זירה הקטרית ידועה זה שנים בקשריה עם ארגוני טרור באזור. בחודשים האחרונים נחשפו דיווחים על שיח בין קטר לאיראן שהוביל להפחתה בתקיפות האיראניות נגד דוחה, בתמורה לכך שהערוץ ינקוט קו פחות לוחמני כלפי טהראן וייתן יותר במה לדוברים איראנים.