הפעם בלי שלג | תיעוד: כך לוחמים האלפינסיטים בהרי לבנון - והשמדת עמדות האויב

דובר צה"ל הודיע היום (חמישי) כי במבצע ממוקד במרחב הר דב, כוחות יחידת האלפינסטים השמידו עמדות שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה

דובר צה"ל הודיע היום (חמישי) כי במבצע ממוקד במרחב הר דב, כוחות יחידת האלפינסטים השמידו עמדות שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה.

לפי הודעת צה"ל, כוחות יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת ׳ההרים’ (810), השלימו מבצע ממוקד בשטח סבוך ומורכב להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הר דב הלבנוני.

במהלך הפעילות, כוחות החטיבה ויחידת יהל״ם איתרו והשמידו מספר עמדות שהייה ועמדות שיגור ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

"צה״ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", כך לפי הודעת דובר צה"ל.

צפו בתיעוד: האלפיניסטים פועלים בהרי - והשמדת עמדות האויב.

לבנוןדובר צה"לאלפיניסטים

