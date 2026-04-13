גורם בכיר באמ"ן העביר היום (שני) הערכה לכאן חדשות על היקף המהלומה שספגה חיזבאללה בגל התקיפות הגדול בלבנון. על פי הנמסר, מדובר בפגיעה אסטרטגית חסרת תקדים ביכולות הארגון.

"בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים", מסר הגורם הבכיר. "חיסולם של המפקדים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון. מדובר במפקדים עם ניסיון וידע עשיר שנגדע".

הגורם הוסיף כי "עוד לא סיימנו לאמוד את ההשפעה של המכה ואנחנו מגלים על מחבלים מחוסלים נוספים בכל יום". הדברים מתיישבים עם הנתונים שפרסם צה"ל לפיהם יותר מ-250 מחבלים ומפקדים חוסלו בתקיפה הנרחבת במסגרת מבצע "שאגת הארי".

חוסל המחבל שגרם למותם של 21 לוחמים בקריסת המבנים שאול כהנא | 18:22

לאחר מעקב מודיעיני מתמשך של אמ"ן מאז מהלומת התקיפה ב-8 באפריל, נמסר כי נחצה רף 250 המחבלים שחוסלו בביירות, הבקאע ובדרום לבנון. בצה"ל מציינים כי התקיפות מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור.

יצוין כי ראש הממשלה נתניהו ביקר השבוע בדרום לבנון ונפגש עם חיילי צה"ל. "המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון", אמר נתניהו. "האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים על ההישרדות שלהם".

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

כזכור, מוקדם יותר היום דווח, כי שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במרחב בו הם פועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתם עודכנה.