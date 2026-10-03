כלבי תקיפה, פריצות וחרדה: כך נראים הלילות בגבול סוריה

פעילות מבצעית ( צילום: צה"ל )

מציאות חדשה ומאיימת פוקדת בשבועות האחרונים את כפרי קוניטרה והאזור הכפרי המערבי של דרעא בסוריה. תושבים מקומיים מתארים גל פשיטות חריג וחסר תקדים של כוחות צה"ל, שתפס אופי אלים וממודר בהשוואה לפעילות שהייתה מוכרת באזור בעבר.

על פי דיווחים של אתרי חדשות מקומיים ועדויות של תושבים, הפעילות הצבאית במרחב התגברה משמעותית. כוחות צבאיים פושטים על בתים וחוות באישון לילה, עורכים חיפושים יסודיים בחדרים, יורים באוויר, משתמשים בכלבי תקיפה, ואף משחיתים חלק מתכולת הבתים ומחרימים טלפונים ניידים ונשק אישי.

פעילות מבצעית לילית - צילום: צה"ל פעילות מבצעית לילית | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:36

בין הכפרים שבהם תועדו הפשיטות החוזרות ונשנות בחודש האחרון: טארנגה, אל-רפיד, עבדין, סעידה אל-חנאוט, עין אל-עבד, באריקה, אל-עסבה, אל-חמידיה וקודנה. התושבים מתארים מציאות שגרתית חדשה שבה הם מתעוררים לקול ירי ולמראה כוחות צבאיים בתוך בתיהם. חיסול בעזה, פצועים בלבנון וטראמפ בקמפ דייוויד כיכר השבת | 19:14 התירוץ המרכזי שמאחורי הפשיטות, לפי תושבי האזור, הוא חיפוש אחר כלי נשק המוחזקים בידי אזרחים באזור הרגיש הסמוך לקו הפסקת האש. עם זאת, התושבים מביעים תסכול עמוק לא רק מהתוצאות אלא מעצם האופן שבו מתבצעות הפעולות הליליות. הם מעלים טענות על דיווחים מודיעיניים או הלשנות מצד גורמים מקומיים שאינם מדויקים.

מעבר קונייטרה מהצד הישראלי של הגבול ( צילום: יואב זיתון, ynet )

מבחינה ישראלית, הפעילות מתוארת כמבצע שיטתי נגד חוליות טרור וניסיונות התבססות באזור הגבול. דיווחים מצביעים על מעצרים של רועים, חיפושים אחר נשק והקמת מחסומים זמניים. הפעילות מתרחשת על רקע שינויי השלטון בסוריה והחשש מחדירת גורמים עוינים לאזור הגבול.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בערנות מלאה באזור הגבול הסורי, תוך ביצוע פעולות מודיעיניות ומבצעיות למניעת התבססות איומים ביטחוניים. הפעילות המוגברת משקפת את המציאות הביטחונית המורכבת באזור לאחר השינויים הפוליטיים בסוריה.