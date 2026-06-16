שמונה אנשי צוות נהרגו אמש (שני) בהתרסקות מפציץ אסטרטגי מסוג B-52 בבסיס חיל האוויר אדוארדס שבקליפורניה. המטוס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה, בשעה 11:20 בבוקר שעון מקומי.

מנציגות הבסיס נמסר כי צוותי חירום הגיעו מיד למקום, והטיפול באירוע נמשך. "צוותי חירום הגיעו לזירה, האירוע עדיין בעיצומו", נכתב בהודעה הרשמית והיחידה של הבסיס אמש.

האסון מתרחש בתקופה שבה ארצות הברית מפעילה באופן אינטנסיבי מפציצים מסוג זה באזור המזרח התיכון במסגרת ההיערכות האסטרטגית מול איראן. כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', המפציץ האסטרטגי התרסק זמן קצר לאחר ההמראה.

"המבצר המעופף" - כלי נשק אסטרטגי

ה-B-52, המכונה "המבצר המעופף", הוא אחד מכלי הנשק האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בארסנל האמריקאי. המפציץ, שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60, מסוגל לשאת עד 32 טון של חימוש וטווח הטיסה שלו מגיע למעלה מ-14,000 קילומטר ללא תדלוק.

על פי דיווחים אחרונים, ארצות הברית השלימה לאחרונה פריסה של שישה מפציצים אסטרטגיים בבסיסים באירופה. המהלך כולל שלושה מפציצי B-52 ושלושה מפציצי B-1, והוא משקף את עוצמת ההיערכות האמריקאית באזור.