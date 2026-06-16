כיכר השבת
רגע אחרי ההמראה

אסון אווירי: שמונה אנשי צוות נהרגו בהתרסקות מפציץ B-52 בקליפורניה

מפציץ אסטרטגי התרסק אתמול לאחר ההמראה בשדה התעופה אדוארדס שבקליפורניה• שמונה אנשי צוות נהרגו באסון (צבא וביטחון)

זירת ההתרסקות, אתמול

שמונה אנשי צוות נהרגו אמש (שני) בהתרסקות מפציץ אסטרטגי מסוג B-52 בבסיס חיל האוויר אדוארדס שבקליפורניה. המטוס התרסק זמן קצר לאחר ההמראה, בשעה 11:20 בבוקר שעון מקומי.

מנציגות הבסיס נמסר כי צוותי חירום הגיעו מיד למקום, והטיפול באירוע נמשך. "צוותי חירום הגיעו לזירה, האירוע עדיין בעיצומו", נכתב בהודעה הרשמית והיחידה של הבסיס אמש.

האסון מתרחש בתקופה שבה מפעילה באופן אינטנסיבי מפציצים מסוג זה באזור המזרח התיכון במסגרת ההיערכות האסטרטגית מול . כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', המפציץ האסטרטגי התרסק זמן קצר לאחר ההמראה.

"המבצר המעופף" - כלי נשק אסטרטגי

ה-B-52, המכונה "המבצר המעופף", הוא אחד מכלי הנשק האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בארסנל האמריקאי. המפציץ, שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60, מסוגל לשאת עד 32 טון של חימוש וטווח הטיסה שלו מגיע למעלה מ-14,000 קילומטר ללא תדלוק.

על פי דיווחים אחרונים, ארצות הברית השלימה לאחרונה פריסה של שישה מפציצים אסטרטגיים בבסיסים באירופה. המהלך כולל שלושה מפציצי B-52 ושלושה מפציצי B-1, והוא משקף את עוצמת ההיערכות האמריקאית באזור.

כיכר השבתארה"באיראןצבא ארה"בB-52מפציץ

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