חטיבה 8 כותשת בלבנון: עשרות מחבלים חוסלו בקרבות פנים אל פנים

10 10 0:00 / 0:39

בעוד הצפון עדיין מתמודד עם איום חיזבאללה, לוחמי המילואים של חטיבה 8 כותבים בימים אלה פרק חדש בהיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל. אבות למשפחות שעזבו את בתיהם ואת עבודתם, דוהרים כעת בין הטרשים והכפרים של דרום לבנון במבצע נרחב להרחבת רצועת הביטחון. תחת פיקוד אוגדה 91, הם לא רק מנקים בתים ומחסלים מחבלים - הם משנים את כללי המשחק מול ארגון הטרור שחשב שהוא חסין.

המבצע הנוכחי מתאפיין בנחישות בלתי מתפשרת ובלחימה עיקשת בשטח סבוך. כידוע, המטרה המרכזית היא יצירת אזור נקי מנוכחות חיזבאללה, כזה שלא יאפשר ירי נ"ט או ניסיונות חדירה עתידיים. על פי הנמסר מדוברות צה"ל, עשרות מחבלי חיזבאללה שניסו להציב מארבים לכוחותינו חוסלו בירי מדויק ובסיוע אווירי צמוד.

חטיבה 8 בלבנון ( צילום: צה"ל )

תשתיות טרור שנבנו במשך שנים - מושמדות בזה אחר זה כמה מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המלחמה? המספר העצום נחשף משה בשן | 05.04.26 מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 הלוחמים חושפים בזה אחר זה תשתיות טרור שהוכנו במשך שנים ארוכות. ממחסני טילים שהוסתרו בתוך בתי מגורים אזרחיים, דרך עמדות תצפית מתוחכמות, ועד מנהרות תת-קרקעיות שנועדו להפתיע את כוחות צה"ל ביום פקודה. כל מחסן נשק שמושמד וכל מחבל שחוסל מקצרים את הדרך של אלפי משפחות ישראליות חזרה הביתה. התוכנית האסטרטגית שהציג שר הביטחון ישראל כ"ץ מבהירה את היקף המבצע: צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד נהר הליטני. על פי הנמסר מהערכת המצב שקיים בבור, המטרה היא חיסול כוחות רדואן שחדרו למרחב והשמדת כל אמצעי הלחימה שנמצאים שם. התוכנית כוללת איסור מוחלט על למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לחזור דרומית לליטני.

חטיבה 8 בפעילות ( צילום: צה"ל )

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

מכת אש בשטח בנוי: הלחימה העיקשת

הפעילות של חטיבה 8 מתרחשת בתוואי שטח מורכב במיוחד. הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים הזמינים - מטהרים אותם ממחבלי חיזבאללה ומשמידים את תשתיות הטרור שנבנו שם. בדיווחים המגיעים מהשטח עולה תמונה של לחימה צמודה, שבה כל בית עלול להפוך לעמדת ירי ובכל פינה עלול להסתתר מחבל חמוש.

המילואימניקים של חטיבה 8, שמכירים כל סלע בגזרה מפעילויות קודמות, מוכיחים שוב שרוח הלחימה הישראלית חזקה יותר מכל בונקר של נסראללה. הם פועלים בתיאום מלא עם חיל האוויר, שמספק סיוע אווירי צמוד ומדויק. כל פעולה מתוכננת בקפידה, תוך מזעור הסיכון ללוחמים ומקסום הפגיעה ביכולות האויב.

השמדת יכולות האויב: מהמנהרות ועד המפקדות

בכל רגע שעובר, עוד תשתית טרור הופכת לענן עשן. חטיבה 8 ממשיכה להעמיק את האחיזה בשטח, תוך השמדת אמצעי לחימה מתקדמים ומפקדות מקומיות של חיזבאללה. המסר ללבנון ברור: מי שהפך את הכפרים שלו לבסיסי טרור, יגלה שהם הופכים לשדה קרב שבו ידו של צה"ל היא תמיד על העליונה.

המבצע הנוכחי משלים תמונה רחבה יותר של פעילות צה"ל נגד חיזבאללה. לאחרונה חיסל חיל האוויר את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס', שהיה האחראי על בניית רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה. חיסולו מהווה מכה אסטרטגית ליכולת של הארגון לשקם את תשתיותיו.

יצוין כי במקביל לפעילות בשטח, מדינת ישראל מבצעת גם צעדים אסטרטגיים להבטחת עצמאות ביטחונית. משרד הביטחון חתם לאחרונה על עסקת ענק לייצור עשרות אלפי פגזי ארטילריה במפעלים ישראליים, צעד שמבטיח את המשך כוח האש הדרוש להכרעה בשטח.

השורה התחתונה: הדרך הביתה עוברת דרך לבנון

המבצע הנרחב של חטיבה 8 ואוגדה 91 אינו נקודתי - זוהי הרחבה אסטרטגית של מרחב האבטחה שתאפשר בסופו של דבר את החזרה הבטוחה של תושבי הצפון לבתיהם. הכוחים פועלים ליצור "אזור נקי" שלא יאפשר לחיזבאללה לחזור ולאיים על יישובי הגליל.

לוחמי המילואים, שהפכו את געגועיהם הביתה לדלק למאבק, ממשיכים להוכיח שאין תחליף לנחישות ישראלית. כל יום שעובר מקרב אותנו לרגע שבו יוכלו אלפי משפחות לחזור לשגרת חיים תקינה, כשהם יודעים שמעבר לגבול לא מחכה להם איום טרור אלא אזור ביטחון שנוצר בזכות גבורתם של הלוחמים.

עדכונים נוספים על המבצע יפורסמו בהמשך.