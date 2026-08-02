בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלאן הודיע הבוקר (ראשון) כי : "לאחר אישור חמאס והפלגים הפלסטיניים האחרים למפת הדרכים בעלת חמש עשרה הנקודות, הצלחת ההסכם תלויה כעת במחויבותה המלאה של ישראל לסיום מתקפותיה היומיות בעזה".

דחלאן הודיע כי: " ג'ארד קושנר, הבטיח שהושגה הבנה עם הצד הישראלי על הפסקת התקיפות".

בתך כך, העיתון הערבי "א-שרק אל-אווסט" חשף הבוקר כי הכנות נרחבות מתקיימות לקראת פגישה מרובעת שתתקיים השבוע בבירת מצרים, קהיר. הפגישה תתקיים בהשתתפות נציגי המדינות המתווכות - מצרים, קטאר, ארצות הברית וטורקיה, במטרה לקדם את המגעים להשגת הסכם מקיף.

על פי הדיווח, מקור מצרי בכיר המעורה בפרטי המגעים מסר לעיתון כי השליחים האמריקניים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להגיע בקרוב לאזור. המקור הבהיר כי במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

תקווה למעורבות אמריקנית מוגברת

המקור המצרי הדגיש כי הפגישה המתוכננת בקהיר נועדה להבטיח את השלמת הצעדים המרכזיים בהסכם. לדבריו, הצדדים המתווכים מצפים כי הנשיא טראמפ יפעיל לחץ ישיר על ראש הממשלה נתניהו, במטרה לקדם את ההסכם ולהבטיח את יישומו המלא.

הפגישה המתוכננת מגיעה על רקע חשיפת מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, כפי שדווח בכיכר השבת. התוכנית כוללת העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה.