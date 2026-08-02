כיכר השבת
אחרי ההכרזה על "פירוז עזה"

פסגה מרובעת בקהיר | מוחמד דחלאן: "קושנר הבטיח לי שהתקיפות בעזה ייפסקו"

העיתון א-שרק אל-אווסט חושף: פגישה מרובעת צפויה בקהיר בהשתתפות המדינות המתווכות • ויטקוף וקושנר צפויים להגיע לאזור בקרוב | מצרים תולה תקווה בלחץ טראמפ על נתניהו (צבא וביטחון)

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לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלאן הודיע הבוקר (ראשון) כי : "לאחר אישור והפלגים הפלסטיניים האחרים למפת הדרכים בעלת חמש עשרה הנקודות, הצלחת ההסכם תלויה כעת במחויבותה המלאה של ישראל לסיום מתקפותיה היומיות ב".

דחלאן הודיע כי: " ג'ארד קושנר, הבטיח שהושגה הבנה עם הצד הישראלי על הפסקת התקיפות".

בתך כך, העיתון הערבי "א-שרק אל-אווסט" חשף הבוקר כי הכנות נרחבות מתקיימות לקראת פגישה מרובעת שתתקיים השבוע בבירת מצרים, קהיר. הפגישה תתקיים בהשתתפות נציגי המדינות המתווכות - מצרים, קטאר, ארצות הברית וטורקיה, במטרה לקדם את המגעים להשגת הסכם מקיף.

על פי הדיווח, מקור מצרי בכיר המעורה בפרטי המגעים מסר לעיתון כי השליחים האמריקניים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להגיע בקרוב לאזור. המקור הבהיר כי במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ראש הממשלה .

תקווה למעורבות אמריקנית מוגברת

המקור המצרי הדגיש כי הפגישה המתוכננת בקהיר נועדה להבטיח את השלמת הצעדים המרכזיים בהסכם. לדבריו, הצדדים המתווכים מצפים כי יפעיל לחץ ישיר על ראש הממשלה נתניהו, במטרה לקדם את ההסכם ולהבטיח את יישומו המלא.

הפגישה המתוכננת מגיעה על רקע חשיפת מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, כפי שדווח בכיכר השבת. התוכנית כוללת העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

כזכור, בסוף השבוע הכריז הנשיא טראמפ כי מועצת השלום הגיעה להסכם דיפלומטי המבטיח "פירוז מלא" של ארגוני הטרור ברצועת עזה. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, בירך הנשיא על ההישג וכתב: "מועצת השלום הגיעה היום להסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס ושל כל יתר הארגונים החמושים בעזה".

"זהו צעד מונומנטלי לקראת שלום וביטחון מתמשכים", הוסיף טראמפ. "הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור".

בנימין נתניהוצה"לחמאסעזהאיראןדונלד טראמפ

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2
מה מצרים מתערבים, החוצפנים האלו נתנו להעביר משטחם מלא נשק, הם צריכים לשלם על זה. ועוד יש להם חוצפה לפתוח את הפה
יעקב
1
איזה שלום יש עם מצרים? הם לטובת חמאס תמיד
דוד

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