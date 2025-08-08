כוח המחץ החדש: הרובוטים שמשנים את פני המלחמה

צבא סין (PLA) ביצע תרגיל יוצא דופן בהשתתפות "זאבים רובוטיים" - רובוטים בעלי ארבע רגליים ובמשקל 70 ק"ג, המצוידים ברובה סער מדגם QBZ-191 וציוד סיור מתקדם. בתרגיל נטלו חלק רובוטים לצד שני גדודי חי"ר של הארמייה ה-76, והדגימו תיאום בין כוחות אנושיים ובלתי מאוישים בתנאי שטח מורכבים.

לרובוטים הללו תפקידים מגוונים: יש המיועדים לסיור ואיסוף מודיעין, אחרים נושאים נשק להענקת סיוע אש מדויק מטווח של עד 100 מטר, ויש הנושאים אספקה ותחמושת במשקל של עד 20 ק"ג. מערכת ההפעלה והבקרה מאפשרת לרובוטים לפעול במבנה "להקת זאבים" - כאשר יחידת "המוביל" מבצעת סיור ומעבירה מידע חזותי למפקדה, והשאר תומכים באש או לוגיסטיקה.

היכולת של הרובוטים להתמודד עם אתגרי שטח - עלייה במדרגות, ניווט במכשולים, ושמירה על מבנה לצד לוחמים - מרשימה במיוחד ומהווה קפיצה טכנולוגית ביכולות השדה של הצבא הסיני. פיתוח הזאבים הרובוטיים נעשה על ידי תאגיד China South Industries והדגמת הפעילות המחישה אפשרות לתיאום מבצעי ברמות מתקדמות בין אדם למכונה, בדומה לפעילות של להקת זאבים אמיתית.

המהלך משתלב באסטרטגיה רחבת ההיקף של סין בתחום הרובוטיקה הצבאית, במסגרת יוזמת "תוצרת סין 2025", שמציבה את הבינה המלאכותית והרובוטיקה כבעלות עדיפות עליונה. במקביל, ציינה סין תרגילים משותפים עם קמבודיה בהם הופעלו רובוטים ארבע-רגליים חמושים, בעיקר בתרחישי לחימה בטרור עירוני.

לדברי מומחים צבאיים, הרובוטים הקרקעיים עשויים להיות בעלי השפעה רבה יותר ממזל"טים בסביבה מבצעית, תוך יצירת לחץ פסיכולוגי ברגע שהם משתלבים במהלך התקפה. סין מציגה בכך יתרון טכנולוגי מול מערכות דומות במערב וממחישה את העידן החדש שבו לוחמים אנושיים ורובוטיים פועלים כתף אל כתף.