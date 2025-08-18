הריסת מבנים

קציני צה״ל מהמנהל האזרחי, יחד עם כוחות מחטיבת יהודה ויחידת הפיקוח, ביצעו היום (שני) פעולות אכיפה נגד 40 רכיבי בינוי לא חוקיים בשוק פיראטי שפעל בכפר רמאדין הסמוך לחברון.

על פי המידע שבידי מערכת הביטחון, הפעולות בשוק היו בלתי חוקיות ועלולות היו לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי. בעקבות כך, ובהוראת מפקד המנהל האזרחי תת-אלוף הישאם אבראהים ומפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, בוצעה אכיפה מיידית. הריסת רכיבי הבינוי מצטרפת למקצה אכיפה נוסף שבוצע במרחב השוק לפני כשלושה חודשים, במטרה להביא לסיום פעילות השוק הלא חוקי. המנהל האזרחי ומפקדת התיאום והקישור הצבאית בחברון, יחד עם הרשויות המקומיות, ימשיכו לעקוב אחר המרחב ולוודא שלא מתבצעת בנייה מחדש.

חווארה ( צילום: באדיבות התושבים המצלמים )

כזכור חנות הפיצה בחווארה, שנמצאה במרכז שערורייה לאחר שבעליה השתמשו בתמונה שצולמה ב-7 באוקטובר שבה נראית אסתר קוניו, ניצולת שואה שחויבה על ידי מחבלי חמאס להצטלם עם נשק, נהרסה לאחר מכן על ידי כלי הנדסה של ישראל.

אולם לאחרונה, התקבל במנהל האזרחי מידע כי בעלי החנות החלו לפנות את הפסולת סביב המקום שנאטם וביצעו פעולות נוספות כהכנה לפתיחה מחדש.

עם קבלת הדיווח, יצאו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית בשכם למקום והבהירו לנוכחים כי יש לעצור מיידית את העבודות, וכי כל פעולת בנייה תיתקל בהריסה מיידית.