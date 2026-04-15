פעילות לילית בבנימין: לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים שהקימו תשתית טרור

כוחות צה"ל פעלו בכפר עין אום-אשרייט בהכוונת שב"כ • המחבלים היו מעורבים בפעילות טרור והועברו לחקירה | פעילות מבצעית מוצלחת (צבא וביטחון)

המעצר של הכוחות (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית לילית בחטיבת בנימין, עצרו אתמול (ג') לוחמי יחידת דובדבן שני מחבלים שפעלו להקמת תשתית במרחב.

הפעילות בוצעה בכפר עין אום-אשרייט בהכוונת מדויקת של שירות הביטחון הכללי.

על פי הנמסר מדובר צה"ל והשב"כ, המחבלים שנעצרו היו מעורבים בפעילות טרור במרחב ופעלו לקידום תשתית טרור נגד יעדים ישראליים. הכוחות פעלו על בסיס מידע מודיעיני שהצביע על מעורבותם של השניים בפעילות עוינת.

המעצרים מצטרפים לשורה של פעילויות מבצעיות שמבצעים כוחות הביטחון ביהודה ושומרון בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים עצרו לוחמי דובדבן חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כאשר הכוחות פעלו במספר כפרים בגזרת אפרים.

בשבועות האחרונים מתגברת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון במרחב יהודה ושומרון, כאשר יחידת דובדבן נמצאת בחזית המאמצים לסיכול טרור. היחידה המובחרת ממשיכה להוכיח את יכולותיה המבצעיות בפעולות מדויקות המבוססות על מודיעין איכותי.

לאחר המעצרים, הועברו שני המחבלים לחקירה מעמיקה בידי כוחות הביטחון. החקירה תתמקד בפעילותם, בקשריהם עם גורמי טרור נוספים ובתכניות שתכננו לבצע.

פעילות צה"ל ביו"ש, ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון". הצהרה זו משקפת את המדיניות המתמשכת של מערכת הביטחון לפעול באופן יזום נגד תשתיות טרור ולמנוע פיגועים בטרם התרחשותם.

