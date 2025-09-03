כיכר השבת
דובדבן בפעולה: המרדף המסוכן אחר המחבל שחוסל בבלאטה 

לוחמי יחידת דובדבן פעלו היום בשכם במבצע ממוקד לעצירת מחבל פעיל במחנה בלאטה. במהלך הפעילות חוסל מחבל נוסף שיידה בלוקים לעבר הכוחות, ללא נפגעים בקרב לוחמי הצוות (צבא)

תיעוד פעילות מתערבים בשכם באירוע קודם (צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א)

העיר שכם, אחת הערים הסבוכות ביותר במרכז חטיבת שומרון, הייתה היום זירת מבצע מיוחד של לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ. המבצע נועד לעצור מחבל מבוקש שעסק בהתארגנות טרור במחנה בלאטה – אחת ממוקדי הפעילות הטרוריסטית באזור.

במהלך הפעילות, פשטו הלוחמים על מבנה בו שהה המבוקש, ועצרו אותו בשלום. אך הפעולה לא עברה ללא תקרית: מחבל נוסף, ששכנה במבנה סמוך, החל ליידות בלוקים לעבר הכוחות. הלוחמים הגיבו במהירות ובמקצועיות, וכתוצאה מהירי המחבל חוסל.

לפי גורמים צבאיים, אין נפגעים בקרב הכוחות, והמבצע הסתיים בהצלחה עם השגת המטרה המרכזית – עצירת המבוקש הפעיל.

מצלמות הגוף של לוחמי יחידת דובדבן (צילום: דובר צה"ל)

במבצעים מסוג זה, הלוחמים נדרשים לפעול בתוך מרקם עירוני צפוף, להבחין בין תושבים חפים מפשע למחבלים פעילים, ולבצע את משימותיהם במהירות ובדייקנות – תוך שמירה על מינימום סיכון לעצמם ולסביבה.

עצירת מבוקש פעיל ושיטור אזוריים מביאים איתם גם מסר ברור לארגוני הטרור: פעולות נגד כוחות הביטחון לא יישארו ללא תגובה. המבצע גם מהווה חלק מהמאמץ הכולל של והשב"כ לבלום פעולות טרור בזמן אמת, ולשמור על ביטחונה של האוכלוסייה האזרחית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

