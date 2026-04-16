הקרב על בינת ג'יבייל | תיעוד מרהיב מהתקיפות - וכך זה נראה לפני ואחרי

תיעוד מהשמדת תשתיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה על ידי לוחמי אגוז ויהל"ם (צילום: דו"צ)

כוחות עוצבת הקומנדו בפיקוד אוגדה 98 ממשיכים בהעמקת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, תוך השמדת תשתיות טרור של ארגון . במבצע שבוצע אתמול (רביעי) בשכונת קסבת עינתא שבמרחב בינת ג'בייל, הצליחו לוחמי יחידת אגוז ויהל״ם להשמיד כ-70 תשתיות טרור תוך דקה אחת בלבד.

על פי הנמסר מדובר צה״ל, לוחמי אגוז פשטו על מרחב לחימה שהיה בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה, ואיתרו עשרות אמצעי לחימה ששימשו את מחבלי הארגון לקידום פעילות טרור מתוך מרחב אזרחי. בין הממצאים: מטולי RPG, נשקי קלאצ'ניקוב, תחמושת, רימונים, טיל נגד מטוסים, אמצעי תצפית וציוד לחימה נוסף.

במקביל לפעילות יחידת אגוז, לוחמי יחידת מגלן חיסלו מחבלים רבים שפעלו מתוך אותו המרחב וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה״ל. הפעולה המשולבת מנעה איום ממשי על הלוחמים הפועלים בשטח.

לאחר השלמת הסריקות והאיתור, ביצעו הכוחות פיצוץ מסונכרן שהוביל להשמדת כ-70 תשתיות טרור במהלך דקה אחת. מדובר בפעולה הנדסית מורכבת שדרשה תיאום מדויק בין היחידות השונות.

גרפיקה של מרחב שכונת קסבת עינתא שבבינת ג'בייל לפני ואחרי תקיפות צה"ל (צילום: דו"צ)

המשך הפעילות במרחב בינת ג'בייל

הפעילות בשכונת קסבת עינתא מצטרפת למאמץ הרחב יותר של כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל. כידוע, כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי השלימו בשבוע האחרון כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה, שם חוסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

יחידת אגוז, המתמחה בלחימה בשטח הררי ובסביבה עוינת, פעלה לאורך השנה האחרונה בכל הגזרות. מפקד היחידה, סגן-אלוף ע', הבהיר בעבר כי "יחידת אגוז נלחמה לאורך השנה האחרונה בכל הגזרות, וכרגע בעיצומה של לחימה משמעותית לסיכול טרור".

הפעילות בדרום מתמקדת בהשמדת תשתיות טרור שהוקמו על ידי חיזבאללה במהלך שנים, תוך ניצול מרחבים אזרחיים להסתרת אמצעי לחימה ומחבלים. הכוחות פועלים בהכוונה מודיעינית מדויקת, המאפשרת איתור וחשיפה של מרחבי לחימה נסתרים.

דובר צה״ל הדגיש כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה". הפעילות הממוקדת נמשכת במקביל למאמצים דיפלומטיים באזור, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת התבססות מחודשת של הארגון בדרום לבנון.

יצוין כי במקביל לפעילות בבינת ג'בייל, כוחות נוספים של צה״ל ממשיכים לפעול בזירות שונות. לוחמי מילואים מחטיבת שומרון ויחידת יהל״ם איתרו והשמידו שתי מחרטות לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם, במסגרת המאמץ הרחב לסיכול תשתיות טרור.

לוחמי יחידת אגוז בדרום לבנון (צילום: דו"צ)

