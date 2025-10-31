מחבל חמאס בעין הבשור ( צילום: מצלמת אבטחה )

הצגת התחקיר המבצעי על הקרב במושב עין הבשור הושלמה וממצאיו הוצגו בפני תושבי הקהילה.

התחקיר, שנערך בראשות אלוף (מיל') זיו בית אור ואושר על ידי מפקד פיקוד הדרום לשעבר, אלוף ירון פינקלמן, קובע כי צה"ל נכשל במשימת ההגנה על עין הבשור, אך לחימתם הנחושה של חברי כיתת הכוננות ותושבים נוספים הדפה את המחבלים ומנעה פגיעה חמורה בהרבה. לפי הממצאים, פעולות החילוץ והטיפול בפצועים שבוצעו באופן עצמאי על ידי תושבים ראויות לשבח. התחקיר התבסס על ראיונות עם לוחמים ותושבים, שחזורים, תיעודי מצלמות אבטחה, חומרים מודיעיניים ותוצרי חקירה, במטרה להציג תמונה מדויקת ככל האפשר של הקרב הקשה שהתחולל בשבעה באוקטובר.

בבוקר המתקפה, בשעה 06:29, פתח חמאס במטח ירי מאסיבי לעבר יישובי הנגב המערבי, בהם עין הבשור. זמן קצר לאחר מכן חדרו מחבלים לשטח ישראל, מצוידים ברובי סער, רימונים, מטולי RPG ונשק צלפים.

על פי התחקיר, מחלקת מחבלים שמנתה כ־16 איש הגיעה ברכבים ובאופנועים מכיוון ניר עוז ומגן, כשהם מאבדים את דרכם בדרום וממשיכים לכיוון עין הבשור.

בשעה 07:54 נפתחה אש לעבר שער המושב. כיתת הכוננות המקומית, שמנתה כמה לוחמים בלבד, השיבה באש וניהלה קרב ממושך מול כוח מחבלים עדיף מספרית. אחד מחברי הכוננות נפצע, אך חבריו המשיכו בלחימה. מחבלים נוספים ניסו לפרוץ מצפון, אך נבלמו לאחר שאחד מהם נורה ונפגע.

בשעה 08:08 ירו המחבלים טיל RPG לעבר שער המושב, שלא פגע במבנה. זמן קצר לאחר מכן הגיע כוח מג"ב שיצא מאופקים, ובדרכו נתקל במחבלים סמוך לתחנת הדלק במגן. הכוח חבר ללוחמי גדוד גולני שפעלו בגזרה, ויחד ניהלו קרב עם המחבלים בצפון־מערב עין הבשור.

בשעה 08:26 הצליחו הכוחות לפגוע במחבלים ולהדוף אותם מהאזור. לפי התחקיר, זו הייתה ההיתקלות האחרונה במסגרת הקרב. המחבלים נסוגו דרומה ומערבה, ככל הנראה לכיוון ניר עוז, ולאחר מכן חזרו לרצועת עזה.

שלב החילוץ החל בסביבות 08:30. חברי כיתת הכוננות ותושבים פינו את הפצועים ברכב פרטי דרך השער האחורי של המושב, תוך שהם נתקלים שוב במחבלים מזרחית לצומת מעון. למרות הפציעות הנוספות והירי, הצליחו להגיע עד לכביש 232, שם חברו לאמבולנס שטיפל בפצועים והעבירם לבית החולים סורוקה.

מסקנות התחקיר מצביעות על כך שצה"ל נכשל במשימת ההגנה על עין הבשור. עם זאת, חברי כיתת הכוננות ותושבי המושב נלחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים ומנעו פגיעה חמורה יותר. התושבים המשיכו לאבטח את המושב במשך ימים לאחר הקרב, בהיעדר נוכחות משמעותית של כוחות צה"ל.

פעולות החילוץ, הטיפול והפינוי שבוצעו על ידי תושבים נחשבות למעשה ראוי לציון. עוד עולה כי בשעות הראשונות למתקפה שררה בלבול וחוסר שליטה במערכת הפיקוד, ורק בשעות אחר הצהריים התגבשה תמונת מצב ברורה.

זמן קצר לאחר הקרב הקימו התושבים חמ"ל אזרחי לניהול הקשר עם גורמי החוץ ולתיאום הפינוי של כלל תושבי עין הבשור, עד לשובם המאוחר יותר לבתיהם.