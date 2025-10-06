הי"ד שנתיים למלחמה: מעל 6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול שנתיים למלחמת 'חרבות ברזל' - משרד הביטחון מפרסם את מניין הנופלים במלחמה: 1,152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10, כ-42% (487) מתחת לגיל 21, 141 חללים מעל לגיל 40 (חדשות)