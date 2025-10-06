כיכר השבת
הי"ד

שנתיים למלחמה: מעל 6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול

שנתיים למלחמת 'חרבות ברזל' - משרד הביטחון מפרסם את מניין הנופלים במלחמה: 1,152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10, כ-42% (487) מתחת לגיל 21, 141 חללים מעל לגיל 40 (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מפרסם היום (שני), את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמת '': 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל מבוקר שמחת תורה, כ"ד בתשרי (7.10.2023), בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

מאז פרוץ המלחמה, 1,152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10, כ-42% (487) מתחת לגיל 21, 141 חללים מעל לגיל 40.

מעל 6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

בשנה האחרונה, נוספו 262 חללים למניין חללי מערכות ישראל, מעל 1,300 בני משפחה שנוספו למעגל השכול, 240 יתומות ויתומים ומעל 751 אחים ואחיות שכולים.

אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון הינו הגוף הממלכתי האחראי להנצחת חללי מערכות ישראל ולרווחת המשפחות השכולות, תוך שימור המורשת הביטחונית לדורותיה. עובדי האגף פועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה, ומחויבים להעניק כבוד והוקרה לנופלים ולהנציח את מורשתם.

מתחילת המלחמה ובמהלכה, פעל האגף להביא לקבורה מיידית את כלל הנופלים באופן ממלכתי ומכבד וללוות את המשפחות בשעתן הקשה ביותר. בימים הראשונים למלחמה, נערכו עשרות לוויות בו זמנית בבתי העלמין ברחבי הארץ. ומאז וגם כעת, המשימה העיקרית היא תמיכה במשפחות הנופלים וליווי אישי, שכולל מעטפת רגשית וכלכלית.

לצד זאת, עסק האגף בהנצחת החללים, לרבות חידוש אנדרטאות קיימות והקמת חדשות. האגף הרחיב בתי עלמין קיימים, הוסיף חלקות חדשות והקים חלקות צבאיות בבתי עלמין אזרחיים בהתאם לצורך.

