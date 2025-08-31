כיכר השבת
תפנית בגבול

"האיום מנוטרל": הגבול בעוטף משתנה – החומות יורדות

החומות הגבוהות ששימשו מגן ליישובי הצפון בעוטף עזה יורדות – וישראל נהנית מיתרון תצפיתי אסטרטגי | השליטה הישראלית בנקודת הגובה האסטרטגית "עלי מונטאר" מאפשרת לפרק באופן הדרגתי את המיגון סביב נחל עוז ויישובי הצפון (צבא)

מחבלי החמאס במתקפה בשבת שמחת תורה ( Abed Rahim Khatib/Flash90 )

ביממה הקרובה יחלו עבודות להסרת חומות הבטון הגבוהות שהוקמו בסמוך לנחל עוז, לאחר ששימשו בשנים האחרונות כמגן מפני ירי נ"ט מכיוון רצועת עזה.

בהמשך צפוי להסיר חומות דומות גם במוקדים נוספים לאורך הגבול – כך דווח היום (ראשון) העיתונאי ינון שלום יתח בערוץ i24

המהלך מתאפשר בעקבות השליטה האסטרטגית שהשיג צה"ל ברכס ה־70, הידוע גם בשם "עלי מונטאר" – נקודת גובה ששלטה על יישובי צפון העוטף. במשך שנים ניצל את הרכס כעמדת תצפית וכבסיס לירי נ"ט וטילים מדויקים לעבר יישובי הגבול.

כיבוש הרכס והרס התשתיות הצבאיות שנבנו בו שינו את מאזן הכוחות באזור: שלילת יתרון הגובה מידי האויב, צמצום דרמטי של יכולת הירי הישיר על היישובים, ומתן שליטה תצפיתית לישראל על שטח נרחב בצפון הרצועה.

במערכת הביטחון מגדירים את המהלך כנקודת מפנה ביטחונית, שפותחת פתח לשינוי המציאות בשטח ולהפחתת האיומים המיידיים על היישובים בגבול.

מקורות ביטחוניים שצוטטו בערוץ I24 מסרו כי "ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה - לא יצליח". לדבריהם, "ניתן להגיד שהאיום הוסר".

