"האיום מנוטרל": הגבול בעוטף משתנה – החומות יורדות

ביממה הקרובה יחלו עבודות להסרת חומות הבטון הגבוהות שהוקמו בסמוך לנחל עוז, לאחר ששימשו בשנים האחרונות כמגן מפני ירי נ"ט מכיוון רצועת עזה.

בהמשך צפוי צה"ל להסיר חומות דומות גם במוקדים נוספים לאורך הגבול – כך דווח היום (ראשון) העיתונאי ינון שלום יתח בערוץ i24

המהלך מתאפשר בעקבות השליטה האסטרטגית שהשיג צה"ל ברכס ה־70, הידוע גם בשם "עלי מונטאר" – נקודת גובה ששלטה על יישובי צפון העוטף. במשך שנים ניצל חמאס את הרכס כעמדת תצפית וכבסיס לירי נ"ט וטילים מדויקים לעבר יישובי הגבול.

כיבוש הרכס והרס התשתיות הצבאיות שנבנו בו שינו את מאזן הכוחות באזור: שלילת יתרון הגובה מידי האויב, צמצום דרמטי של יכולת הירי הישיר על היישובים, ומתן שליטה תצפיתית לישראל על שטח נרחב בצפון הרצועה.

במערכת הביטחון מגדירים את המהלך כנקודת מפנה ביטחונית, שפותחת פתח לשינוי המציאות בשטח ולהפחתת האיומים המיידיים על היישובים בגבול.

מקורות ביטחוניים שצוטטו בערוץ I24 מסרו כי "ההימצאות של צה"ל במרחב והיקף ההשמדה של התשתיות על רכס ה-70 כל כך גדול, כך שגם מחבל שינסה - לא יצליח". לדבריהם, "ניתן להגיד שהאיום הוסר".