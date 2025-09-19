מרכבות גדעון ב תיעוד ממצלמת גוף של לוחם בעיר עזה; מחבלים חוסלו מטווח של 200 מטרים אוגדה 162 מעמיקה את התמרון הקרקעי בעיר עזה: סגירות מעגל מהירות על מחבלים ואיתור אמצעי לחימה במרחב | אותר מטען שהוסתר בין ההריסות על-ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחותינו (ביטחוני)