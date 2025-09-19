כיכר השבת
תיעוד ממצלמת גוף של לוחם בעיר עזה; מחבלים חוסלו מטווח של 200 מטרים

אוגדה 162 מעמיקה את התמרון הקרקעי בעיר עזה: סגירות מעגל מהירות על מחבלים ואיתור אמצעי לחימה במרחב | אותר מטען שהוסתר בין ההריסות על-ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחותינו (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 162 ממשיכים בפעילות במרחב . הכוחות מחסלים מחבלים בסגירות מעגל קצרות באמצעות ירי טנקים, רחפנים מטילים ותקיפות אוויריות, משמידים תשתיות טרור ומאתרים אמצעי לחימה במרחב.

באחת מהפעילויות במרחב, זיהו הכוחות מספר מחבלים במרחק של כ-200 מטרים מכוחותינו, ובסגירת מעגל מהירה המחבלים חוסלו.

(צילום: דובר צה"ל)

הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בינהם רובים, רימונים ונשקים נוספים.

בנוסף, אותר מטען שהוסתר בין ההריסות על-ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחותינו.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל", מסר דובר .

