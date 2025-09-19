כוחות אוגדה 162 ממשיכים בפעילות במרחב העיר עזה. הכוחות מחסלים מחבלים בסגירות מעגל קצרות באמצעות ירי טנקים, רחפנים מטילים ותקיפות אוויריות, משמידים תשתיות טרור ומאתרים אמצעי לחימה במרחב.
באחת מהפעילויות במרחב, זיהו הכוחות מספר מחבלים במרחק של כ-200 מטרים מכוחותינו, ובסגירת מעגל מהירה המחבלים חוסלו.
(צילום: דובר צה"ל)
הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בינהם רובים, רימונים ונשקים נוספים.
בנוסף, אותר מטען שהוסתר בין ההריסות על-ידי מחבלי חמאס, במטרה לפגוע בכוחותינו.
"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.
(צילום: דובר צה"ל)
0 תגובות