"לשפוך תינוק עם המים"

צה"ל יוצא להגנה על הפרקליטות הצבאית: "את מי שסרח נחתוך עם אזמל"

גורם בכיר בצה"ל מתייחס לראשונה למתקפות על הפרקליטות הצבאית, ברקע מעצרה של הפצ"רית לשעבר. לטענתו, "אסור לשפוך את התינוק עם המים וחייבים לשמור על הפרקליטות הצבאית" (בארץ)

הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי לאחר שחרורה מהמעצר, ביום שישי (צילום: Flash90)

ב מתייחסים לראשונה למתקפות על הפרקליטות הצבאית, ברקע סערת הפצ"רית לשעבר. גורם בכיר צוטט היום (ראשון) אומר כי יש לשמור על הפרקליטות הצבאית, שמגינה ושומרת על הלוחמים.

"אסור לשפוך את התינוק עם המים וחייבים לשמור על הפרקליטות הצבאית, כמי שהגנה ושומרת על הלוחמים ועל המפקדים במשך שנתיים", צוטט גורם צבאי בכיר ב-Ynet.

לדבריו, "מי שסרח נחתוך אותו עם אזמל. אנחנו זקוקים לאנשי הפרקליטות שימשיכו בתפקידם החשוב. המפקדים חשו את הצורך בהם במשך המלחמה וגם כעת".

הדברים נשמעים ברקע פינויה של הפצר"רית לשעבר לבית החולים איכילוב הבוקר. כזכור וכפי שדווח בכיכר השבת, כוחות חירום והצלה הוזעקו הבוקר לביתה של תומר-ירושלמי, ברמת השרון, לאחר שככל הנראה נטלה תרופות יתר. לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה מעורפלת לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

בתחילת השבוע שעבר היא אותרה אחרי שעות של חיפושים בחוף הים בהרצליה, לאחר שעלה חשש כבד שניסתה לפגוע בעצמה. לאחר מכן היא נעצרה, נבדקה ובמהלך השבוע שהתה במעצר ובחקירות - עד יום שישי האחרון, אז שוחררה בהוראת בית המשפט למעצר בית. במקביל, ביום שישי האחרון אותר ככל-הנראה האייפון שלה, שנעלם באזור חוף הצוק בתל אביב, על ידי צוללנית, והוא הועבר לבדיקת המשטרה.

משטרת ישראל פנתה היום לבית משפט השלום בתל אביב, בבקשה להחמיר את תנאי השחרור שנקבעו לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. הם ביקשו, בין היתר, פיקוח הדוק של שבעה מפקחים שילוו אותה באופן צמוד גם בבית החולים, וכן שתדרש להפקיד את דרכונה, הישראלי וכן דרכונה הזר אם יש כזה ברשותה, ובכך לא לאפשר לה לצאת מהארץ עד לסוף השנה.

בבקשה נכתב בין היתר: "בהמשך לנושא המפקחים שעלה בדיון השחרור של החשודה, מצורפת רשימת מפקחים שישׁהו עם החשודה ויפקחו עליה, בכפוף לאילוצים הנובעים משהייה במתקן רפואי, ולאחר מכן גם במהלך מעצר הבית. בית המשפט מתבקש להורות על עיכוב יציאתה מהארץ של החשודה עד לתאריך 31.12.25, וכן להורות לה להפקיד את דרכונה הישראלי והזר ביחידת החקירות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

11
תפקיד צה''ל לשמור על הלוחמים הגיבורים ששומרים על הנאצים החדשים מחבלי הנוחבה, ולא על אלו שהדליפו וגרמו להגברת שנאת ישראל בעולם...
אבי
10
"גורם צבאי בכיר".... נמאס כבר מההדלפות של הרמטכ"ל. פוליטיקאי על מלא! איך תמיד ביבי בוחר באנשים האלו שמתהפכים עליו?
בושה
9
יותר טוב דוברי הצבא יסתמו את הפה שלהם ולא יראו את הטמטום בפרהסיה.
יהודה החסיד
8
אם תחתכו את מי שסרח כל הפרקליטות והבגץ יעופו
צבי
7
מענין עכשיו צריך להגן עליה , שהיא שפכה את דמם של החיילים הצדיקים אף אחד לא רם להגנתם מהצבא, בושה , הפקרות , ומסכנים הבנים שלנו שככה נראה הצבא.
לולית
6
מה עם נתניהו ,שעמל כל חייו לטובה ישראל.לו, מותר לרסק עד תום? אם מדובר במשפט שיהיה עוגן לכל אחד ואחת
רחל
5
התינוק יותר מסריח מהמים
בשט
4
אחרי 2 נסיונות אובדנות וכאמא לילדים מקומה באישפוז פסיכיאטרי בכפיה
חיילת
3
שהבכיר יישב בשקט. עכשיו הזמן לניקוי אורוות.
יהושע
2
אין מדינה רודפת כמו ישראל, לא משנה אם זה ראש ממשלה, פצרי"ת או חרדים..... אין טקט, אין אנושות...... גם בכביש גם בבנק.... גם בגבולות ... בכל מדינה יש סדר וחוק אבל יש גם סדר וחוקאיך לנהל ואיך לבצע ואיך לאכוף....
י ק
1
מה הקטע היה לשחרר אותה מסוכנת לציבור ומסוכנת לעצמה חבל לעבוד בכאלה עבודות
רחל

