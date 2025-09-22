כיכר השבת
מרכבות גדעון ב'

הותקף המבנה ממנו שוגרו שתי רקטות לעבר מרחב לכיש ואשדוד 

עשרות מחבלים חוסלו בימים האחרונים במסגרת המבצע הצבאי ברצועת עזה ובעיר עזה | בין היתר, כוחות האוגדה זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך אליהם באופן שהיווה איום, ובסגירת מעגל הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבלים (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן היום (שישי) כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת .

במסגרת פעילות אוגדה 162 הפועלת בעיר עזה, אתמול (א') חטיבת האש 215 תקפה מבנה צבאי ממנו מחבלים מ שיגרו שתי רקטות לעבר מרחב לכיש ואשדוד.

כמו כן, ביממה האחרונה כוחות האוגדה חיסלו כ-15 מחבלים אשר פעלו בסמוך לכוחות צה"ל, והשמידו תשתיות צבאיות ששימשו את ארגון הטרור חמאס.

(צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות אוגדה 98 ממשיכים לפעול במרחב העיר , יוצאים להתקפות ומחסלים מחבלים. אתמול (א'), כלי טיס של חיל האוויר תקף בהכוונת מרכז האש האוגדתי מפעל לייצור אמצעי לחימה.

בנוסף, כוחות האוגדה זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך אליהם באופן שהיווה איום, ובסגירת מעגל הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבלים.

במרחב חאן יונס ורפיח שבדרום רצועת עזה, כוחות אוגדת עזה (143) זיהו מספר מחבלים אשר פעלו במבנה צבאי, ובסגירת מעגל כלי טיס של חיל האוויר תקף את המחבלים.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

