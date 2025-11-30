נתניהו בביקור במפקדה האמריקאית בקריית גת ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

מי מנהל את האירוע בעזה? פיקוד המרכז האמריקני ("סנטקום") הודיע במהלך השבת האחרונה כי 50 מדינות כבר משתתפות ב"מפקדת עזה הבינלאומית" שהוקמה לפני זמן לא רב בקרית גת, אך סירבה לפרט את השמות של אותם מדינות.

בהודעה נאמר כי "ננקטים מאמצים להתחיל לפנות תחמושת שלא התפוצצה לאורך המסדרונות הלוגיסטיים הקריטיים של עזה כדי לשפר את הבטיחות", בנוסף צויין כי כ-1500 עזתים הוצאו מהרצועה. בנוסף נכתב "המפקדה יחד עם מתפ"ש, סייעו בתיקון כבל אופטי כך שתהיה קליטת אינטרנט מלאה בכל הרצועה. כמו כן, יותר מ-24,000 משאיות נכנסו בחודש הזה לעזה". נציין כי למרות השיתוף פעולה ההדוק בין ישראל לארה"ב אותם משאיות סיוע לא עברו בדיקה ביטחונית, ובנוסף לכך אף יתכן ועברו לידי ארגון הטרור חמאס שמחזק את שלטונו הצבאי ברצועה.