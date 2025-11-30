כיכר השבת
הם מנהלים אותנו? 

ארה"ב חשפה כי 50 מדינות מעורבות במפקדת עזה, אך לא פירטו את השמות

ללא פירוט השמות: פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי 50 מדינות כבר משתתפות ב"מפקדת עזה הבינלאומית" | "ננקטים מאמצים לפנות תחמושת שלא התפוצצה לאורך המסדרונות הלוגיסטיים" (צבא)

נתניהו בביקור במפקדה האמריקאית בקריית גת (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)

מי מנהל את האירוע ב? פיקוד המרכז האמריקני ("סנטקום") הודיע במהלך השבת האחרונה כי 50 מדינות כבר משתתפות ב"מפקדת עזה הבינלאומית" שהוקמה לפני זמן לא רב בקרית גת, אך סירבה לפרט את השמות של אותם מדינות.

בהודעה נאמר כי "ננקטים מאמצים להתחיל לפנות תחמושת שלא התפוצצה לאורך המסדרונות הלוגיסטיים הקריטיים של עזה כדי לשפר את הבטיחות", בנוסף צויין כי כ-1500 עזתים הוצאו מהרצועה.

בנוסף נכתב "המפקדה יחד עם מתפ"ש, סייעו בתיקון כבל אופטי כך שתהיה קליטת אינטרנט מלאה בכל הרצועה. כמו כן, יותר מ-24,000 משאיות נכנסו בחודש הזה לעזה".

נציין כי למרות השיתוף פעולה ההדוק בין ישראל ל אותם משאיות סיוע לא עברו בדיקה ביטחונית, ובנוסף לכך אף יתכן ועברו לידי ארגון הטרור חמאס שמחזק את שלטונו הצבאי ברצועה.

ההודעה של האמריקאים (צילום: ללא)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר