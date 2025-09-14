שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (ראשון) בשעת צהרים תיעוד של הפצצת בניין האוניברסיטה האיסלאמית בעזה. בציוץ ברשת X הוא כתב "האוניברסיטה "האיסלאמית" בעזה עולה השמיימה. מחסלים את מקורות ההסתה והטרור".

מוקדם יותר היום מסר דובר צה"ל כי צה״ל תקף בהובלת פיקוד הדרום, שני בניינים רבי קומות שהיו בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. "מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניינים אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו", מסר דובר צה"ל.

עוד עדכן כי בנוסף, "מחבלי ארגון הטרור חמאס נערכו לפעולות טרור נגד כוחותינו במרחב האחד הבניינים שהותקפו".

דובר צה"ל הבהיר: "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

( צילום: דובר צה"ל )