מסמך פנימי של מרכז התיאום האמריקני בקריית גת (CMCC), שתוכנו נחשף היום בחדשות 12, מצביע על עבודות הנדסיות רחבות היקף שבוצעו ברצועת עזה במהלך החודשים הראשונים להפסקת האש - עבודות שלפי האמור במסמך נועדו להכשרת אזורים למגורים ולתמיכה בתהליכי שיקום עתידיים, וזאת למרות שחמאס טרם פורק מנשקו.

על פי הנתונים המופיעים במסמך, בשלושת החודשים הראשונים להפסקת האש פונו כ-1.25 מיליון מטרים רבועים מהריסות ונפלים, וכ-70 אלף טונות של פסולת בניין טופלו ועובדו.

במסמך צוין כי חלק מההריסות עובדו לחומרי בנייה שמישים “באופן שתומך בפרויקטי תשתית עתידיים”, תוך הכשרת שטחים ל“קהילה זמנית” של תושבים.

הפעילות ההנדסית בוצעה בדרום הרצועה, מאחורי הקו הצהוב, אזור הנמצא בשליטת ישראל - וכללה שימוש בכלים כבדים לצד תיעוד לווייני של השטחים לפני ואחרי פינוי ההריסות.

בנוסף נכתב כי העבודות סיפקו סיוע לכוח ייצוב בין־לאומי שאמור לפעול בעזה, לרבות הקמת מרכזים לוגיסטיים בכרם שלום וברצועה עצמה. במסגרת הפעולות אותרו ונוטרלו גם יותר מ-2,250 מטרים של מנהרות.

גורם זר המעורה בפרטים אמר כי צה"ל הסכים כבר לפני כחודשיים לבצע פינוי הריסות ונפלים באזורים מסוימים שמאחורי הקו הצהוב, וכי הפעילות נמשכה מאז.

גם גורמים אמריקניים התייחסו לכך בפומבי: ג'ארד קושנר, המעורב בתהליכי השיקום מטעם הבית הלבן, ציין בנאום כי “כבר התחלנו לפנות חלק מההריסות ולבצע פעולות הנדסיות” ברצועה.

בצה"ל לא הכחישו את עצם קיום הפעילות, אך הדגישו כי מטרתה ביטחונית. בהודעה נמסר כי הכוחות פועלים “לנטרול איומים וסיכול תשתיות טרור, בדגש על איתור והשמדת מנהרות וטיפול במרחבים המהווים סכנה ביטחונית”, וכי מתבצעת פעילות הנדסית “לזיכוי וטיהור תאי שטח… במטרה להבטיח את ביטחון הכוחות במרחב”, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

לפי הערכות, היקף ההריסות הכולל ברצועה עומד על כ-60 מיליון טונות, כך שהעבודות שבוצעו עד כה מהוות חלק קטן בלבד מהאתגר הכולל. גורמים המעורים בנושא ציינו כי גם באזורים שמחוץ לשליטת ישראל החלו עבודות שיקום באמצעות ציוד הנדסי.

המלחמה הותירה את רצועת עזה הרוסה במידה נרחבת. על פי נתוני האו"ם, כ-80% מהמבנים נפגעו או נהרסו מאז תחילת הלחימה באוקטובר 2023. לפי גורמים אמריקניים, עד כה הועברו כ-5 מיליארד דולר למטרות הומניטריות ושיקום, בעוד שהעלות הכוללת המשוערת לשיקום הרצועה עומדת על כ-50 מיליארד דולר.

העבודות המתוארות במסמך מתבצעות בשלב שבו טרם נרשמה התקדמות בנושא פירוז חמאס - סוגיה הנחשבת לאחד התנאים המרכזיים להסדר עתידי ברצועה.