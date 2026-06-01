כוחות חטיבת גבעתי הפועלים בפיקוד אוגדה 36 צפונית לנהר הליטאני, חיסלו אתמול (ראשון) שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו. הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת מאמצי צה"ל להשמדת תשתיות הטרור באזור ולמניעת איומים על לוחמינו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות זיהו את המחבלים בזמן אמת כשהם מתכוננים לשגר רחפנים לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר זיהו את המחבלים וחיסלו אותם בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.

בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות החלו בסריקות מקיפות במרחב ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור לעבר כוחותינו. המחסן הותקף על ידי כוחותינו, וזוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה נוספים במקום.

הפעילות המבצעית של כוחות גבעתי מתבצעת במסגרת מאמצי צה"ל להשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות צה"ל פועלים באזור זה במסגרת מבצע רחב היקף שכולל כיבוש מבצר הבופור וטיהור המרחב מתשתיות טרור.