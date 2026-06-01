כוחות חטיבת גבעתי הפועלים בפיקוד אוגדה 36 צפונית לנהר הליטאני, חיסלו אתמול (ראשון) שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו. הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת מאמצי צה"ל להשמדת תשתיות הטרור באזור ולמניעת איומים על לוחמינו.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות זיהו את המחבלים בזמן אמת כשהם מתכוננים לשגר רחפנים לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר זיהו את המחבלים וחיסלו אותם בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.
בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות החלו בסריקות מקיפות במרחב ואיתרו מחסן אמצעי לחימה שהכיל רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור לעבר כוחותינו. המחסן הותקף על ידי כוחותינו, וזוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה נוספים במקום.
הפעילות המבצעית של כוחות גבעתי מתבצעת במסגרת מאמצי צה"ל להשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות צה"ל פועלים באזור זה במסגרת מבצע רחב היקף שכולל כיבוש מבצר הבופור וטיהור המרחב מתשתיות טרור.
איום הרחפנים - מחיר כבד
רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאיום קטלני על כוחות צה"ל הפועלים בלבנון. כפי שדיווחנו, סמ"ר אדם צרפתי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באותו אירוע. המחבלים משגרים רחפנים זולים המחוברים בסיב אופטי, המאפשרים להם לתקוף מטרות בדיוק רב.
הפעילות המבצעית צפונית לנהר הליטאני מהווה חלק ממאמצי צה"ל להרחקת איום הרחפנים והרקטות מעל יישובי הצפון. כוחות אוגדה 91 ממשיכים בסריקות לטיהור איתורי טרור, אמצעי לחימה ומשגרי רקטות בשטחים סבוכים, בנויים והרריים בדרום לבנון.
במקביל לפעילות הקרקעית, חיל האוויר ממשיך לתקוף תשתיות טרור ברחבי לבנון. במרחב הסלוקי, כוחות צוות הקרב של עוצבת הקומנדו פשטו על תשתיות טרור ואיתרו והחרימו מאות אמצעי לחימה, עשרות תשתיות תת-קרקעיות ועשרות משגרי רקטות מוכנים לשיגור.
יצוין כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ הגיב לפעילות הצבאית בלבנון ואמר כי "החזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות". השר חזר על דרישתו לתפיסת שטח קבועה ואגרסיביות צבאית מוגברת כנגד חיזבאללה.
הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת במקביל למאמצי המו"מ להסדר ביטחוני לאורך הגבול הצפוני.
0 תגובות