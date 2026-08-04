כיכר השבת
 18 חיילים הודחו מלחימה

המרד בגדוד צבר של גבעתי: 4 חיילים נוספים נשפטו למאסר והודחו

הסתיימו המשפטים של המעורבים באירוע המרד בגדוד צבר של גבעתי, מבסיס שדה תימן | שלושה חיילים שהובילו את המרד נשפטו ל-30 ימי מאסר והודחו מלחימה | חייל רביעי שהיה בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר והודח מלחימה | בסך הכל 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה (צבא וביטחון)

1תגובות
חיילים מחוץ לבסיס שדה תימן (צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

הסתיימו המשפטים של ארבעת החיילים הנותרים שהיו מעורבים באירוע העריקה ההמונית מבסיס שדה תימן בגדוד צבר של חטיבת גבעתי.

בעקבות האירוע החמור שבו עזבו עשרות לוחמים את הבסיס ללא אישור, השלים מפקד החטיבה, אלוף-משנה נתנאל שמכה, את המענה המשמעתי כנגד כל המעורבים.

שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי במיידי. חייל רביעי, שנמצא בחופשת שחרור, נידון ל-20 ימי מאסר, יודח אף הוא מלחימה ויועבר משירות קרבי.

בסך הכל, בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה.

הכניסה לשדה תימן (צילום: פלאש 90)

רקע האירוע: מחלוקת על מסורת 'צעירות ותיקות'

האירוע פרץ לפני מספר שבועות, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר הניחה את נשקה האישי במרכז הפלוגה ונטשה את המתחם ללא אישור מפקדיה. החיילים יצאו מהמקום כקבוצה מאורגנת, בעקבות מחלוקת חריפה שפרצה מול מפקד הגדוד.

הסערה החלה לאחר שמפקד הגדוד החליט לשבור ולהסיר לוחות מתכת ושלטים שהציבו החיילים הוותיקים בבסיס. הלוחמים מחו על הפגיעה במסורת "צעירות ותיקות" – נורמה בלתי-רשמית ביחידות לוחמות, שבה החיילים הוותיקים מעניקים לעצמם זכויות יתר, פטורים משימות שגרתיות והטבות מעמדיות. לוחות המתכת שהוסרו שמשו כסמלי מעמד פלוגתיים המנציחים אפליה זו, בניגוד מוחלט לפקודות הצבא.

מ נמסר בעת האירוע כי "מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".

צה"לגבעתישדה תימןמרדעריקות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא מבינה מדוע הם נשלחים לכלא כשיש חוק נגד מעצר עריקים, הא שכחתי - החוק חל רק על החרדים. בעצם החוק הזה הוקפא על ידי בג"ץ. שאלה לחברי הכנסת- אם תצליחו להחזיר את החוק האם הוא יחול גם על הלוחמים הללו?
יעל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר