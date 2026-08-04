המרד בגדוד צבר של גבעתי: 4 חיילים נוספים נשפטו למאסר והודחו

חיילים מחוץ לבסיס שדה תימן ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

הסתיימו המשפטים של ארבעת החיילים הנותרים שהיו מעורבים באירוע העריקה ההמונית מבסיס שדה תימן בגדוד צבר של חטיבת גבעתי.

בעקבות האירוע החמור שבו עזבו עשרות לוחמים את הבסיס ללא אישור, השלים מפקד החטיבה, אלוף-משנה נתנאל שמכה, את המענה המשמעתי כנגד כל המעורבים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי במיידי. חייל רביעי, שנמצא בחופשת שחרור, נידון ל-20 ימי מאסר, יודח אף הוא מלחימה ויועבר משירות קרבי. בסך הכל, בעקבות המרד, 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה.

הכניסה לשדה תימן ( צילום: פלאש 90 )

רקע האירוע: מחלוקת על מסורת 'צעירות ותיקות'

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האירוע פרץ לפני מספר שבועות, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר הניחה את נשקה האישי במרכז הפלוגה ונטשה את המתחם ללא אישור מפקדיה. החיילים יצאו מהמקום כקבוצה מאורגנת, בעקבות מחלוקת חריפה שפרצה מול מפקד הגדוד.

הסערה החלה לאחר שמפקד הגדוד החליט לשבור ולהסיר לוחות מתכת ושלטים שהציבו החיילים הוותיקים בבסיס. הלוחמים מחו על הפגיעה במסורת "צעירות ותיקות" – נורמה בלתי-רשמית ביחידות לוחמות, שבה החיילים הוותיקים מעניקים לעצמם זכויות יתר, פטורים משימות שגרתיות והטבות מעמדיות. לוחות המתכת שהוסרו שמשו כסמלי מעמד פלוגתיים המנציחים אפליה זו, בניגוד מוחלט לפקודות הצבא.

מצה"ל נמסר בעת האירוע כי "מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".