תיעוד מיוחד: גולני מפרקת את מעוזי חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת המאמץ הרחב להרחקת האיום מעל יישובי הצפון. במהלך הפעילות האחרונה, השמידו הכוחות למעלה מ-300 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, איתרו מחסני אמצעי לחימה עצומים וחיסלו עשרות מחבלים בקרבות פנים אל פנים.

הפעילות מתבצעת במסגרת יישום מודל רפיח ובית חאנון מעזה, תוך יצירת מרחב הגנה קדמי שיבטיח את ביטחון תושבי הגליל. כידוע, צה"ל פועל בשטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי והשמדת תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה לאורך השנים בכפרי המגע הלבנונים.

במהלך הפעילות הממוקדת, זיהו לוחמי גולני למעלה מ-10 פירים תת-קרקעיים ששימשו את כוחות 'רדואן' למסתור ולתקיפה. בכל פיר שנחשף נמצאו מאות פריטי אמצעי לחימה, החל מטילי נגד טנקים מתקדמים ועד לציוד שהייה ארוך טווח. באחד הפירים שאותר, תיעדו הכוחות מרחב שהייה ממנו יצאו מחבלים שניסו לתקוף את הלוחמים. בפיר אותרו עשרות אמצעי לחימה, ביניהם רקטות נגד טנקים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', מקלעים ורימונים. הכוחות השמידו את המתחם כולו לאחר שפינו את אמצעי הלחימה.

חטיבת גולני בלבנון ( צילום: צה"ל )

חיסול עשרות מחבלים בקרבות מגע

במהלך הפשיטות שבוצעו בשבועות האחרונים, חיסלו כוחות גולני עשרות מחבלי חיזבאללה שניסו לבלום את התקדמות החטיבה. בפשיטה אחת שתועדה, חיסלו הלוחמים שמונה מחבלים בהתקלות קרקעיות, ביניהם מחבל השייך למערך הצליפה של יחידת 'כוח רדואן'.

הכוחות זיהו מחבלים חמושים במספר מוקדים שונים במרחב וחיסלו אותם בהתקלות מהקרקע תוך סיוע אווירי של מכלול האש החטיבתי. על פי הנמסר מצה"ל, הפירים והמבנים הממולכדים שימשו את מחבלי חיזבאללה כבסיס לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

תיעוד צבעוני מהשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה ( צילום: דו"צ )

מבנים ממולכדים ומחסני נשק

בין היעדים שהושמדו במהלך הפעילות: מבנים ממולכדים שהיוו סכנה מיידית לכוחות, מחסני אמצעי לחימה עצומים ואיתורי אויב אסטרטגיים. הלוחמים פעלו בשילוב עוצמה מהאוויר ומהקרקע להשמדת התשתיות.

מפקד גדוד בחטיבת גולני מסר: "המשימה שלנו ברורה - להגן על תושבי הצפון. שילמנו מחירים כבדים בימים האחרונים עם נפילתם של ארבעה לוחמים מהסיירת, הצלחנו לחסל את אותם המחבלים ולהמשיך קדימה". כזכור, לוחמי סיירת נח"ל חיסלו בקרבות פנים אל פנים את שלושת המחבלים שאחראים למותם של ארבעת הלוחמים.

הפעילות תימשך בעוצמה

בצה"ל מבהירים כי הפעילות תימשך בעוצמה ככל שיידרש כדי לנטרל כל יכולת פגיעה באזרחי ישראל. חטיבת 'החום' מוכיחה שוב שהיא חוד החנית של צה"ל במערכה להרחקת האיום מהצפון.

השמדת התשתיות המסיבית בדרום לבנון אינה רק הישג טקטי, אלא מסר ברור לחיזבאללה: צה"ל לא יעצור עד שמרחב הגבול יהיה נקי מאיומים. כוחות צה"ל במרחב דרום לבנון ימשיכו לפעול במטרה להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.