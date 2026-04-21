יום הזיכרון | האזינו

"המקום בו אנו עומדים - הזיכרון הטוב ביותר" | מח"ט גולני בפקודת קשר בלבנון

"המקום בו אנו עומדים - הזיכרון הטוב ביותר" | מח"ט גולני בפקודת קשר בלבנון

פקודת קשר של מפקד חטיבת גולני
פקודת קשר של מפקד חטיבת גולני
פקודת קשר של מפקד חטיבת גולני (צילום: דובר צה"ל)

בשעה שעם ישראל כולו מתכונן לציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, הגיעה מדרום לבנון פקודת קשר מרגשת.

אלוף-משנה עדי גנון, מפקד חטיבת גולני הלוחם בראש לוחמיו בשטח האויב, פנה אל חייליו בדברים שמשקפים את המציאות הקשה בה נמצאים הלוחמים - בין זיכרון הנופלים לבין המשך הלחימה.

"יום הזיכרון - עם ישראל כולו מתייחד בשעה זו עם זכר הנופלים, הבנים, החברים", פתח המפקד את דבריו. "גם השנה לא נוכל להתייחד עם המשפחות כפי שהיינו רוצים, אבל המקום בו אנו עומדים השנה הוא הזיכרון הטוב ביותר".

חטיבת גולני בלבנון (צילום: צה"ל)

דבריו של מפקד גולני משקפים את המציאות המורכבת בה נמצאים הלוחמים. בעוד שבארץ יתקיימו טקסי זיכרון ומשפחות שכולות יתאספו בבתי העלמין, לוחמי החטיבה ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום . כידוע, כוחות גולני פועלים במסגרת אוגדה 36 בפירוק תשתיות הטרור של , תוך חיסול מחבלים והשמדת מאות מוקדי נשק.

המפקד המשיך והתייחס למעבר המהיר מיום הזיכרון ליום העצמאות, תוך שהוא מדגיש את תרומתם של הלוחמים: "בעוד 24 שעות, בזמן שנצא לעוד מבצע, תדעו שבזכות הנופלים, בזכותכם ובזכות עוד אלפי לוחמים כמוכם, בזכות המשפחות שלכם בעורף, מדינת ישראל תוכל לחגוג את יום העצמאות".

חטיבת גולני בלבנון (צילום: צה"ל)

הפקודה מגיעה בעיצומה של פעילות מבצעית ממושכת של חטיבת גולני בדרום לבנון. על פי נתוני דובר , הכוחות השמידו עד כה למעלה מ-300 תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו מחסני נשק עצומים. בימים האחרונים נרשמו מספר תקריות קשות, ביניהן נפילתו של רס"ל לידור פורת הי"ד לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען.

