כיכר השבת
אחרי לילה של מאמצי חילוץ

חיפה: שני לכודים חולצו ללא רוח חיים מהריסות הבניין שנפגע מטיל איראני

צוותי חילוץ מתוגברים פעלו במשך שעות הלילה בזירת הפגיעה הקשה | שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיכון הלכודים | מפקד פיקוד העורף: "פעולות חילוץ מורכבות בזירה קשה" (צבא וביטחון)

זירת הנפילה בחיפה (צילום: דובר צה"ל)

בתום מאמצי חילוץ מורכבים שנמשכו במשך שעות הלילה ועד לשעות הבוקר המוקדמות, חולצו לפנות בוקר (שני) שני לכודים ללא רוח חיים מתוך הריסות הבניין שנפגע אמש בחיפה מפגיעה ישירה של טיל איראני.

צוותים מתוגברים של לוחמי פיקוד העורף פעלו ללא הרף בזירה הקשה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

כזכור, אמש נורה טיל בליסטי מאיראן לעבר חיפה, כאשר הטיל פגע ישירות במבנה מגורים רב קומות. על פי הדיווחים, מדובר בבניין מדורג שבו הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את מלוא הפגיעה. כתוצאה מכך, מרפסות הבניין קרסו והפכו את פעולות החילוץ למורכבות במיוחד.

במהלך נסיונות החילוץ המורכבים, בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לרבות איכון טלפוני, בניסיון להגיע למיקומם המשוער של הלכודים תחת ההריסות. צוותי החילוץ פעלו בתנאים קשים במיוחד, תוך חשש מתמיד לקריסה נוספת של חלקים מהמבנה.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר אמש בהצהרה: "מוקדם יותר הערב נורה טיל מאיראן לחיפה, מדובר בפגיעה ישירה של טיל לעבר מבנה רב קומות. הזירה הזאת היא זירה מורכבת. הזירה המורכבת הזאת מצריכה פעולות חילוץ מתקדמות".

עוד הבהיר מפקד פיקוד העורף: "יחידות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף בשילוב ארגוני החירום, יש להם מומחיות גבוהה בפעולות מסוג זה. אנחנו מתכוונים לפעול בנחישות, במקצועיות וביסודיות עד למציאת הלכודים".

רגע הפגיעה בחיפה (צילום: לפי סעיף 27א)

אלוף קלפר הדגיש בהצהרתו כי באירוע זה הייתה הנחיה מקדימה והייתה התרעה. "אני מודע לזה שהמערכה הזאת מתמשכת ומאתגרת, יחד עם זאת השמעות להנחיות והימצאות במיגון מציל חיים. העורף האיתן של אזרחי מדינת ישראל מאפשר רוח גבית ל", ציין.

עבודות ונסיונות החילוץ נמשכות גם בשעה זו בניסיון להגיע אל שני לכודים/מנותקי קשר נוספים שעדיין נמצאים תחת ההריסות. כוחות נוספים הוזעקו לזירה לסייע במאמצי החילוץ המורכבים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר