זירת הנפילה בחיפה ( צילום: דובר צה"ל )

בתום מאמצי חילוץ מורכבים שנמשכו במשך שעות הלילה ועד לשעות הבוקר המוקדמות, חולצו לפנות בוקר (שני) שני לכודים ללא רוח חיים מתוך הריסות הבניין שנפגע אמש בחיפה מפגיעה ישירה של טיל איראני.

צוותים מתוגברים של לוחמי פיקוד העורף פעלו ללא הרף בזירה הקשה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. כזכור, אמש נורה טיל בליסטי מאיראן לעבר חיפה, כאשר הטיל פגע ישירות במבנה מגורים רב קומות. על פי הדיווחים, מדובר בבניין מדורג שבו הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את מלוא הפגיעה. כתוצאה מכך, מרפסות הבניין קרסו והפכו את פעולות החילוץ למורכבות במיוחד. במהלך נסיונות החילוץ המורכבים, בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לרבות איכון טלפוני, בניסיון להגיע למיקומם המשוער של הלכודים תחת ההריסות. צוותי החילוץ פעלו בתנאים קשים במיוחד, תוך חשש מתמיד לקריסה נוספת של חלקים מהמבנה. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר אמש בהצהרה: "מוקדם יותר הערב נורה טיל מאיראן לחיפה, מדובר בפגיעה ישירה של טיל לעבר מבנה רב קומות. הזירה הזאת היא זירה מורכבת. הזירה המורכבת הזאת מצריכה פעולות חילוץ מתקדמות". עוד הבהיר מפקד פיקוד העורף: "יחידות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף בשילוב ארגוני החירום, יש להם מומחיות גבוהה בפעולות מסוג זה. אנחנו מתכוונים לפעול בנחישות, במקצועיות וביסודיות עד למציאת הלכודים".

רגע הפגיעה בחיפה ( צילום: לפי סעיף 27א )

אלוף קלפר הדגיש בהצהרתו כי באירוע זה הייתה הנחיה מקדימה והייתה התרעה. "אני מודע לזה שהמערכה הזאת מתמשכת ומאתגרת, יחד עם זאת השמעות להנחיות והימצאות במיגון מציל חיים. העורף האיתן של אזרחי מדינת ישראל מאפשר רוח גבית לצה"ל", ציין.

עבודות ונסיונות החילוץ נמשכות גם בשעה זו בניסיון להגיע אל שני לכודים/מנותקי קשר נוספים שעדיין נמצאים תחת ההריסות. כוחות נוספים הוזעקו לזירה לסייע במאמצי החילוץ המורכבים.