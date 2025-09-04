כיכר השבת
המסכה הוסרה: נחשפה תמונה חדשה של אבו עוביידה - ותיעוד מרגעי חיסולו

צה"ל חשף תמונה חדשה של דובר חמאס אבו עוביידה ללא המסכה המפורסמת, לצד מוחמד דף ובכירים נוספים. התמונה נמצאה במהלך הפעילות הקרקעית ברצועה (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

כמעט שבוע אחרי חיסולו: דובר צה"ל חשף הערב (חמישי) תמונה חדשה של חד'יפה כחלות שכונה "אבו עוביידה", לצד תיעוד מרגעי חיסולו.

התמונה נמצאה ברצועת עזה, במסגרת התמרון הקרקעי של חיילי צה"ל בתמונה ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס.

בנוסף נוכחים בתמונה ראפע סלאמה, וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית מחמד עודה. התמונה הזו מעידה על מעמדו של אבו עוביידה בצמרת המבצעית של הארגון.

"כחלות, שנהג להסתתר תחת מסכה, שימש כפניו של ארגון הטרור חמאס, והיה אחראי על מאמצי התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית של הארגון", מסר דובר צה"ל.

התמונה החדשה שנחשפה

"במהלך המלחמה, כחלות עמד מאחורי הפצת הזוועות של טבח ה-7 באוקטובר באמצעות מצלמות שחילק למחבלי חמאס, ואף פרסום סרטונים בהם הוצגו חיילי צה"ל ואזרחים שנחטפו לרצועת עזה, בניסיון להשפיע על התודעה הציבורית בישראל".

לדברי דובר צה"ל: "חיסולו של כחלות מתווסף לחיסולם של בכירים נוספים בארגון הטרור חמאס, ומהווה מכה משמעותית נוספת לזרוע הצבאית של הארגון".

