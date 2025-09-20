מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), האלוף רסאן עליאן, חשף היום כי מחבלי חמאס ירו לעבר צוות של האו"ם שפעל בדרום רצועת עזה, ובכך סיכלו את פתיחתו של ציר הומניטרי חדש. לדברי עליאן, פעולות אלו של חמאס נועדו "לסכל את הרחבת המענה ההומניטרי לדרום רצועת עזה", וזאת במטרה לייצר "נרטיבים שקריים של משבר ברצועה".

הדיווח, שהתקבל במתפ"ש מנציגי האו"ם, מפרט כי חמושים איימו ולאחר מכן ירו לעבר הצוות, שפעל לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות סיוע מכרם שלום אל המרחב ההומניטרי. לאחר התקיפה, המחבלים השתלטו על כלי הרכב של האו"ם והציבו באמצעותם מחסום חול כדי למנוע מעבר עתידי של משאיות.

במתפ"ש הדגישו כי הציר נועד להתרחב כחלק מהתוכנית ההומניטרית במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'", במטרה להעביר מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות, בהתאם לגידול באוכלוסייה שנעו מהעיר עזה דרומה.

מקרה זה מצטרף לתקרית דומה שדווחה מוקדם יותר השבוע על ידי קרן החירום הבינלאומית של האו"ם לילדים ("יוניצף"). לפי הדיווח, חמושים שדדו באיומי נשק ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות. התקיפה מנעה מלפחות 2,700 ילדים לקבל פורמולות מזון חיוניות. "יוניצף" קראה לגורמים ברצועה "לכבד ולהגן על הסיוע ההומניטרי".

צה"ל מזהיר שחמאס פועל באופן מכוון כדי לפגוע במאמצי ארגוני הסיוע הבינלאומיים ועובדיהם, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר לייצר משבר הומניטרי. מטרתם היא להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל כדי שתעצור את פעולותיה הצבאיות בעיר עזה.