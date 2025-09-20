כיכר השבת
ניסיון להפעיל לחץ בינלאומי

בזמן שישראל פותחת ציר סיוע חדש: חמאס גנב מזון מ-2,700 תינוקות בעזה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן, חשף כי מחבלי חמאס ירו על צוות של האו"ם שפעל לפתוח ציר הומניטרי חדש בדרום הרצועה, וזאת כדי למנוע העברת סיוע הומניטרי. התקיפה שכללה גם השתלטות על רכבי האו"ם, מהווה חלק ממגמה נרחבת של חבלה של חמאס במאמצי הסיוע. זאת במטרה לייצר משבר הומניטרי מלאכותי שיפעיל לחץ בינלאומי על ישראל (צבא)

חלוקת הסיוע בעזה (צילום: דובר צה"ל )

מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), האלוף רסאן עליאן, חשף היום כי מחבלי ירו לעבר צוות של האו"ם שפעל בדרום רצועת עזה, ובכך סיכלו את פתיחתו של ציר הומניטרי חדש. לדברי עליאן, פעולות אלו של חמאס נועדו "לסכל את הרחבת המענה ההומניטרי לדרום רצועת עזה", וזאת במטרה לייצר "נרטיבים שקריים של משבר ברצועה".

הדיווח, שהתקבל במתפ"ש מנציגי האו"ם, מפרט כי חמושים איימו ולאחר מכן ירו לעבר הצוות, שפעל לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות סיוע מכרם שלום אל המרחב ההומניטרי. לאחר התקיפה, המחבלים השתלטו על כלי הרכב של האו"ם והציבו באמצעותם מחסום חול כדי למנוע מעבר עתידי של משאיות.

במתפ"ש הדגישו כי הציר נועד להתרחב כחלק מהתוכנית ההומניטרית במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'", במטרה להעביר מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות, בהתאם לגידול באוכלוסייה שנעו מהעיר עזה דרומה.

מקרה זה מצטרף לתקרית דומה שדווחה מוקדם יותר השבוע על ידי קרן החירום הבינלאומית של האו"ם לילדים ("יוניצף"). לפי הדיווח, חמושים שדדו באיומי נשק ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות. התקיפה מנעה מלפחות 2,700 ילדים לקבל פורמולות מזון חיוניות. "יוניצף" קראה לגורמים ברצועה "לכבד ולהגן על הסיוע ההומניטרי".

צה"ל מזהיר שחמאס פועל באופן מכוון כדי לפגוע במאמצי ארגוני הסיוע הבינלאומיים ועובדיהם, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר לייצר משבר הומניטרי. מטרתם היא להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל כדי שתעצור את פעולותיה הצבאיות בעיר עזה.

