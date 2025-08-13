כיכר השבת
המאבק בטרור נמשך

חוסל סגן מפקד פלוגת נח'בה של חמאס – השתתף בטבח 7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת חטיבת האש 215, חיסלו בעזה את עבדאללה סעיד עבד אלבגין, שהיה מעורב בפשיטה לבסיס מת"ק ארז ובחטיפת 3 חיילים (צבא)

תקיפת המחבל (צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ חיסלו ב-7 באוגוסט 2025 את עבדאללה סעיד עבד אלבגין, סגן מפקד פלוגת נח'בה בגדוד מרכז ג'באליה של . הפעולה, שהובלה בידי פיקוד הדרום ובוצעה בהכוונת חטיבת האש 215, נועדה לפגוע באחד הבכירים שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח 7 באוקטובר.

על פי הודעת צה"ל, עבד אלבגין פשט לשטח ישראל במהלך הטבח הרצחני, לקח חלק בפשיטה לבסיס מת"ק ארז והשתתף בחטיפת החיילים רון שרמן ז"ל, ניק בייזר ז"ל ותמיר נמרודי.

במהלך המלחמה היה אחראי לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב, ונחשב לדמות מרכזית במערך הלחימה של חמאס בג'באליה.

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול "בעוצמה וללא פשרות" נגד כל המעורבים בפיגועים שבוצעו ב-7 באוקטובר, עד שדמם של הנרצחים והחטופים ייפרע.

המחבל שחוסל (צילום: דובר צה"ל)

