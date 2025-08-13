חוסל סגן מפקד פלוגת נח'בה של חמאס – השתתף בטבח 7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו ב-7 באוגוסט 2025 את עבדאללה סעיד עבד אלבגין, סגן מפקד פלוגת נח'בה בגדוד מרכז ג'באליה של חמאס. הפעולה, שהובלה בידי פיקוד הדרום ובוצעה בהכוונת חטיבת האש 215, נועדה לפגוע באחד הבכירים שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח 7 באוקטובר.

על פי הודעת צה"ל, עבד אלבגין פשט לשטח ישראל במהלך הטבח הרצחני, לקח חלק בפשיטה לבסיס מת"ק ארז והשתתף בחטיפת החיילים רון שרמן ז"ל, ניק בייזר ז"ל ותמיר נמרודי.

במהלך המלחמה היה אחראי לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב, ונחשב לדמות מרכזית במערך הלחימה של חמאס בג'באליה.

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול "בעוצמה וללא פשרות" נגד כל המעורבים בפיגועים שבוצעו ב-7 באוקטובר, עד שדמם של הנרצחים והחטופים ייפרע.