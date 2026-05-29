כיכר השבת
סגירת מעגל

חיסול דרמטי בצפון הרצועה: צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר שפיקד על הפשיטה לישראל

בתקיפה מדויקת של כוחות הביטחון בצפון רצועת עזה, חוסל עמאד חסאן חסין אסלים, מפקד גדוד זיתון שפיקד על פשיטות לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר (חדשות)

תקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה: כוחות ושירות הביטחון הכללי הודיעו היום בהודעה משותפת כי ביצעו שלשום (רביעי) תקיפה מדויקת בצפון במטרה להסיר איום ביטחוני.

בתקיפה זו, כוחות הביטחון תקפו וחיסלו את המחבל עמאד חסאן חסין אסלים, בכיר בזרוע הצבאית של . אסלים שימש בתפקיד כפול ומשמעותי בארגון, כמפקד גדוד זיתון וכן כסגן מפקד חטיבת העיר עזה.

המחבל שחוסל היווה דמות מפתח במערך הצבאי של חמאס, ובפרט במהלך אירועי טבח השבעה באוקטובר. במסגרת תפקידו כמפקד גדוד זיתון, הוא פיקד באופן ישיר על הפשיטות של מחבלי הגדוד אל תוך שטח מדינת ישראל באותה מתקפה רצחנית.

מעבר לכך, בשנים האחרונות, וביתר שאת בעת האחרונה, אסלים קידם עשרות מתווי טרור שונים שכוונו נגד כוחות צה"ל הפועלים בתוך רצועת עזה. בשל פעילותו הענפה והמתמשכת נגד הכוחות, הוגדר המחבל כמי ש"היווה איום מיידי" שנדרש לסכלו.

מהודעת דובר צה"ל ודוברות שב"כ עולה פרט נוסף באשר לפעולה, ולפיו אסלים לא היה המפקד היחיד באותה תשתית שהותקפה. במקום נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור חמאס, ונמסר כי "תוצאות החיסול בבדיקה" לגבי מצבו.

במקביל לפעולות הסיכול, בצה"ל מדגישים את מצב הכוחות הנוכחי בגזרה ומציינים כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים כעת במרחב בהתאם להסכם שנקבע, והם ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי העומד בפניהם.

צה"לחמאסשב"כרצועת עזה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר