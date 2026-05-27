כיכר השבת
בַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה

בחמאס מאשרים: מפקד הזרוע הצבאית מוחמד עודה חוסל  כשבוע לאחר מינויו

גורמים בחמאס מאשרים: מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית, חוסל בתקיפה אווירית ברצועת עזה • מונה לתפקידו רק לפני כשבוע לאור חיסול קודמו בתפקיד (צבא וביטחון)

חוסל. מוחמה עודה

גורמים ב אישרו הבוקר (רביעי) כי מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה אווירית של חיל האוויר ברצועת . האישור מגיע לאחר שבישראל דיווחו על ניסיון חיסול שבוצע בשכונת רימאל בעזה.

עודה, שכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס במהלך הטבח ב-7 באוקטובר, מונה לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז א-דין אל-חדאד.

גורמי ביטחון ציינו כי מיד לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדאד לפני עשרה ימים, הרמטכ"ל אייל זמיר נתן הוראה מיידית לכוחות הביטחון לצוד את יורשו.

בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון נמסר אמש כי "בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, תקף את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר".

זירת החיסול בעזה
זירת החיסול בעזה| צילום: צילום: רשתות ערביות

עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל במהלך הטבח בבוקר שמחת תורה. תפקידו כרמ"ט המודיעין של הזרוע הצבאית העמיד אותו במרכז התכנון והביצוע של הפיגועים.

"נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר", נמסר בהודעת וכ"ץ: "במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".

בנימין נתניהוצה"לחמאסעזהחיסולהיום בכיכר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

