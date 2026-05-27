חוסל. מוחמה עודה

גורמים בחמאס אישרו הבוקר (רביעי) כי מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה אווירית של חיל האוויר ברצועת עזה. האישור מגיע לאחר שבישראל דיווחו על ניסיון חיסול שבוצע בשכונת רימאל בעזה.

עודה, שכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס במהלך הטבח ב-7 באוקטובר, מונה לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז א-דין אל-חדאד. גורמי ביטחון ציינו כי מיד לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדאד לפני עשרה ימים, הרמטכ"ל אייל זמיר נתן הוראה מיידית לכוחות הביטחון לצוד את יורשו. בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון נמסר אמש כי "בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צה"ל תקף את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר".

זירת החיסול בעזה | צילום: רשתות ערביות

עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל במהלך הטבח בבוקר שמחת תורה. תפקידו כרמ"ט המודיעין של הזרוע הצבאית העמיד אותו במרכז התכנון והביצוע של הפיגועים.

"נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר", נמסר בהודעת נתניהו וכ"ץ: "במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".